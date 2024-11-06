「螞蟻搬家」拆彩虹邨 房署：重建分兩周期

稱邨內多長者 不可爆破拆屋

李民偉表示，每個重建周期長約7年，包括用8個月至1年安排居民搬遷，約1年半拆樓，再用4至5年打地基及建新樓。他提到，彩虹邨多長者居住，需多花心機讓他們「有序、有心理準備」搬到新美東邨，又強調不能以爆破形式拆卸舊屋，形容像「螞蟻搬家」，當局要考慮空氣、震盪、環境污染等因素，小心拆卸以減低對居民影響，而且彩虹邨樓宇有高有矮，宜用較小型機器，按部就班，不宜用重型機器拆卸。

黃大仙區議員魏仕成建議在新屋邨設「彩虹館」，宣傳彩虹邨歷史，擺放邨內特色招牌、自動汽水售賣機等物品，延續彩虹邨特色。李民偉說，最終遷置方案有待今年底房委會通過，之後會宣布安置安排，不過房委會已有既定機制協助居民及商舖安置，亦會積極考慮如何於新屋邨重現特色商舖，重申重建計劃是「以人為本的人民工程」。

房屋局長何永賢早前稱新彩虹邨為樓高逾50層大廈，委任議員姚逸華昨日形容如「巨人設計」，質疑會否造成屏風效應。李民偉稱，房署設計時曾做微氣候研究，已考慮屏風效應，而50層高樓並非新設計，如附近牛頭角下邨亦有大廈樓高48層。

區議員倡安置邨內中學 教局：不分配新校舍

黃大仙區議員莫健榮認為，政府已交代如何安置邨內3間小學，應顧及中學，「不要新屋邨入面有兩間80多年歷史的舊校」。教育局高級教育主任蘇偉文回應，本港學童人口下跌，預料毋須興建新校就能應付日後彩虹邨的學位供求，而且兩間中學位於私人土地，按現行機制，政府不會因屋邨重建而分配新校舍予受影響學校。