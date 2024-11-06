數字辦網安演練 師生扮黑客攻政府 9部門3公共機構任守方 「點到即止」免礙服務

張宜偉表示，藍隊包括9個政府部門及3間公共機構，料每隊至少10人；紅隊包括應技院、香港專業進修學校及香港資訊科技學院的師生，以及兩隊早前在「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽」線上及線下的公開組優勝隊伍，料每隊約4至6人，紅藍兩隊亦有在內地擁實戰經驗的網安機構做顧問。數字政策專員黃志光說，按一般演練慣例，藍隊名單不會公開，紅隊亦是演練當日才知悉，而且若事先公布藍隊名單，可能吸引真黑客「渾水摸魚」。

張宜偉稱，紅隊會模擬黑客，演練期間身處資訊科技學院青衣校園，透過「嚴格可控的虛擬演練平台」對指定資訊系統發動模擬真實的網絡攻擊；藍隊則會在日常工作地點偵察、防禦及應對各種網攻，保護系統。張說，數字辦會全程記錄演練平台，並設10多名裁判評審雙方表現，確保演練公正、合規和順利。他強調演練以點到即止為原則，以不影響公共服務、不影響或更改系統資料和配置為大前提，只要紅隊能顯示將會攻擊到藍隊重要系統，便會停止。

藍隊名單不公開防真黑客 設裁判

評分方面，張宜偉說會因應被發現的漏洞、回應漏洞的速度或該漏洞會引致什麼後果等設不同評分，紅隊評分重點是如何發現並利用系統漏洞；藍隊評分側重於檢驗各部門識別及應對網攻的能力，以及各部門動態監測、快速協同、應急處置等能力。張說，演練無分及格與否，冀透過評分讓藍隊知道哪些地方需着重，讓藍隊自行改善。

黃志光表示，揀選藍隊成員取決於該部門或公共機構是否有意參與、自覺被攻擊風險高及其系統是大型及面向公眾，冀通過演練對藍隊系統的安全防護能力「深度檢測」，若演練發現問題便可及早修復。

逾50部門機構盼觀戰 料每年至少練一次

演練由數字辦牽頭，警方網罪科、香港互聯網註冊管理有限公司、香港資訊科技學院協辦。黃志光補充，數字辦與紅藍隊和裁判設通報機制，若藍隊在演練過程受真黑客攻擊，會檢視相關攻擊是否與演練有關，其間網罪科會做情報蒐集。黃又說，逾50個部門及公共機構表示有意觀戰，預計往後每年演練最少一次，亦鼓勵部門自行舉辦小型演練，數字辦會提供技術指引及配套。