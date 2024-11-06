展「暫停載客」牌無冚旗關燈 高院裁的士「候客」

上訴人陳章培被控前年5月21日晚上在威靈頓街駕駛的士停車候客時，無合理辯解而沒有在證件架展示的士司機證，違反《道路交通（公共服務車輛）規例》。

原審裁判官早前指，若上訴人案發時不打算接客，理應關掉車頂「TAXI」燈號、「冚旗」，並以「暫停載客」字牌覆蓋指示器，遂推論上訴人當時正在候客，基於上訴人未有在車內展示的士司機證，裁定他罪成。

無展司機證罪成 上訴駁回

無律師代表的上訴人不服定罪提出上訴，質疑原審官沒考慮他有在車頭擋風玻璃清晰展示「暫停載客」字牌。高院暫委法官姚勳智昨頒判辭稱，車輛只要展示任何標認或信號顯示可供租用，已符合法例「停車候客」的定義；若上訴人打算暫停載客，應「冚旗」及關掉車頂燈。姚官認為原審官裁斷正確，加上控方在毫無合理疑點下舉證，遂駁回上訴。

【案件編號：HCMA78/23】