逾三成半打工仔稱凍薪 勞聯倡加薪5.5%

近半稱加班兼職掙收入

勞聯今年8月做「薪酬趨勢及期望調查」，訪問逾1123名僱員，涵蓋服務業、機電業及飲食業等。調查顯示63%受訪者今年獲加薪，但同時66.6%受訪者認為薪酬調整後仍需縮減開支，47.8%稱需透過加班或另覓兼職以掙額外收入。

勞聯副主席譚金蓮解釋，市民面對港鐵等交通工具加價、日用品價錢不變但分量縮減的「縮水式通脹」，即使加薪，生活壓力仍在。勞聯認為合理的薪酬待遇可挽留人才，基於本地生產總值、通脹等經濟狀况以至市民對加薪幅度的期望，建議僱主來年加薪5.5%，讓市民「勞有所獲」。

促勞處外勞申請把關更嚴

近年政府推出「補充勞工優化計劃」等外勞計劃，以補本地人手空缺。勞聯主席林振昇表示，招聘外勞或令凍薪情况出現，因外勞薪金只需符合行業中位數、成本較低，僱主無誘因加薪。他建議勞工處批核僱主聘請外勞申請時要更嚴謹，例如核實聘請原因及有否足夠本地招聘，確保僱主有其必要。

香港機電業工會聯合會主席張永豪亦指出，近年私人市場因資金流及需求問題，建樓速度被拖慢，工人變相減少工作量，加上政府近年輸入外勞，令前線工人向僱主議價的能力降低。不過張稱，隨着本地基建相繼建成、如北部都會區，相信行業將需要大量人才，冀企業因應需求，上調僱員薪金。