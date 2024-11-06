明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

逾三成半打工仔稱凍薪 勞聯倡加薪5.5%

【明報專訊】打工仔應付通脹，生活壓力繁重。港九勞工社團聯會訪問本地逾千名僱員發現，逾六成僱員今年雖獲加薪，平均加幅4.5%，但同時整體受訪者有66.6%表示需節省開支，近半數甚或會另覓兼職掙取額外收入。調查亦顯示逾三成半受訪者要凍薪，勞聯歸因於部分行業正面臨挑戰及外勞輸入政策影響，降低本地僱主加薪意欲。

近半稱加班兼職掙收入

勞聯今年8月做「薪酬趨勢及期望調查」，訪問逾1123名僱員，涵蓋服務業、機電業及飲食業等。調查顯示63%受訪者今年獲加薪，但同時66.6%受訪者認為薪酬調整後仍需縮減開支，47.8%稱需透過加班或另覓兼職以掙額外收入。

勞聯副主席譚金蓮解釋，市民面對港鐵等交通工具加價、日用品價錢不變但分量縮減的「縮水式通脹」，即使加薪，生活壓力仍在。勞聯認為合理的薪酬待遇可挽留人才，基於本地生產總值、通脹等經濟狀况以至市民對加薪幅度的期望，建議僱主來年加薪5.5%，讓市民「勞有所獲」。

促勞處外勞申請把關更嚴

近年政府推出「補充勞工優化計劃」等外勞計劃，以補本地人手空缺。勞聯主席林振昇表示，招聘外勞或令凍薪情况出現，因外勞薪金只需符合行業中位數、成本較低，僱主無誘因加薪。他建議勞工處批核僱主聘請外勞申請時要更嚴謹，例如核實聘請原因及有否足夠本地招聘，確保僱主有其必要。

香港機電業工會聯合會主席張永豪亦指出，近年私人市場因資金流及需求問題，建樓速度被拖慢，工人變相減少工作量，加上政府近年輸入外勞，令前線工人向僱主議價的能力降低。不過張稱，隨着本地基建相繼建成、如北部都會區，相信行業將需要大量人才，冀企業因應需求，上調僱員薪金。

相關字詞﹕薪酬 勞聯

上 / 下一篇新聞

MIRROR參演 啟德體藝館下月試開騷 可容萬人擬邀數千 音樂會前先辦球賽測試
MIRROR參演 啟德體藝館下月試開騷 可容萬人擬邀數千 音樂會前先辦球賽測試
保齡球中心進駐零售館 下月開業1月辦世界賽
保齡球中心進駐零售館 下月開業1月辦世界賽
七欖門票開售 新增「南看台通行證」另行收費
七欖門票開售 新增「南看台通行證」另行收費
螺絲疑太淺 狗臂架鬆脫棚工墮斃 遺兩幼年子女 勞處勒令停工調查
螺絲疑太淺 狗臂架鬆脫棚工墮斃 遺兩幼年子女 勞處勒令停工調查
八旬翁疑洗冷氣機底架墮樓亡
八旬翁疑洗冷氣機底架墮樓亡
枯樹枝擊斃村代表 樹藝師：曾3次倡移除
枯樹枝擊斃村代表 樹藝師：曾3次倡移除
愛書之人 資深傳媒人鄭明仁病逝
愛書之人 資深傳媒人鄭明仁病逝
大埔三屍案控方：被告無失控 有思考兼對話
大埔三屍案控方：被告無失控 有思考兼對話
夏寶龍周五見工商界 料談三中全會港發展 南下深圳 受邀者：料振工商信心
夏寶龍周五見工商界 料談三中全會港發展 南下深圳 受邀者：料振工商信心
美前駐港領事唐偉康：邀旅遊辦活動、可改對港印象
美前駐港領事唐偉康：邀旅遊辦活動、可改對港印象
李家超率團赴進博會 向李強述港高質量發展
李家超率團赴進博會 向李強述港高質量發展
漢圖襲裁判官提堂 九龍城法院增安保
漢圖襲裁判官提堂 九龍城法院增安保
2004至08出生女生將補打HPV針
2004至08出生女生將補打HPV針
竊案停職警 再犯囚15月
竊案停職警 再犯囚15月
涉逾70宗彈票騙案 警拘8人檢大量毒品
涉逾70宗彈票騙案 警拘8人檢大量毒品
小巴「紅轉綠」反應淡 11路線兩申請 商會指司機憂收入減 有獲邀營辦方稱「計唔掂數」
小巴「紅轉綠」反應淡 11路線兩申請 商會指司機憂收入減 有獲邀營辦方稱「計唔掂數」
的士擬強制裝攝錄系統 鄧炳強：會索片段查案 稱公務員國安指引「機密文件」
的士擬強制裝攝錄系統 鄧炳強：會索片段查案 稱公務員國安指引「機密文件」
展「暫停載客」牌無冚旗關燈 高院裁的士「候客」
展「暫停載客」牌無冚旗關燈 高院裁的士「候客」
鏡騷墜屏案3被告不作供 明年2月結案陳辭
鏡騷墜屏案3被告不作供 明年2月結案陳辭
數字辦網安演練 師生扮黑客攻政府 9部門3公共機構任守方 「點到即止」免礙服務
數字辦網安演練 師生扮黑客攻政府 9部門3公共機構任守方 「點到即止」免礙服務
「螞蟻搬家」拆彩虹邨 房署：重建分兩周期
「螞蟻搬家」拆彩虹邨 房署：重建分兩周期
三跑11．28全開 T2明年底分段啟用
三跑11．28全開 T2明年底分段啟用
美團盼在港試無人機送外賣 促定法例框架
美團盼在港試無人機送外賣 促定法例框架
灣區熱搜：灣區設試場成天時 港大創科駐前海享地利 港生推AI教英文 助兩地學子戰DSE
灣區熱搜：灣區設試場成天時 港大創科駐前海享地利 港生推AI教英文 助兩地學子戰DSE
灣區熱搜：3創始人性格互補 兼顧內外
灣區熱搜：3創始人性格互補 兼顧內外
【Emily】話非法串流平台睇波極危險 英超搵球星拍片籲「踢走盜版」 now力撐
【Emily】話非法串流平台睇波極危險 英超搵球星拍片籲「踢走盜版」 now力撐
【Emily】李娜嘆維園網球場難辦大賽 田二少倡重建
【Emily】李娜嘆維園網球場難辦大賽 田二少倡重建
【Emily】研究：鸚鵡一基因 左右羽毛紅黃綠
【Emily】研究：鸚鵡一基因 左右羽毛紅黃綠
【Emily】美餐飲巡禮周一開鑼 51港澳餐廳參加新高
【Emily】美餐飲巡禮周一開鑼 51港澳餐廳參加新高
【Emily】國安漫畫等上完太空 今「登陸」太空館
【Emily】國安漫畫等上完太空 今「登陸」太空館
【Emily】謝展寰同議員去東龍洲 參觀深水網箱養海產
【Emily】謝展寰同議員去東龍洲 參觀深水網箱養海產