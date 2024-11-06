的士擬強制裝攝錄系統 鄧炳強：會索片段查案 稱公務員國安指引「機密文件」

研無人機執法AI查違泊

另外，保安局計劃本年度於全港安裝2000部閉路電視。民建聯葛珮帆昨在保安事務委員會提到，內地應急管理部、交通運輸部及公安部等7個部門目前共用35個無人機升降點及系統，配合人工智能演算法定期巡邏及監察，較閉路電視靈活。鄧炳強回應稱局方將研究以無人機執法，同時繼續安裝閉路電視；局方另考慮在雙黃線等泊車地方，以閉路電視及人工智能偵測長時間停泊某地方的車，判斷是否非法泊車。

太空油主要成分擬下季列毒品

今年首8個月，警方錄得42宗新興毒品「太空油」相關案件，較去年全年8宗增逾4倍；被捕人數及毒品數量由去年9人及596克，增至今年首8個月69人及756克。鄧炳強認為升幅與年輕人受誤導以為「太空油」注入電子煙彈使用就無害有關，稱將「提速」明年首季把「太空油」主要成分依托咪酯列為毒品，納入《危險藥物條例》管制。

《施政報告》提到保安局明年上半年會推出指引，說明公職人員在履行職責如何恪守《維護國家安全條例》。鄧重申指引並非以懲罰為本，惟若「刻意、明知」而做出不利國安的情况，將按《公務員守則》處理。他稱指引牽涉國安，故屬「機密文件」，否則「想危害國安者會研討如何迴避」。

保安局本年底前將引入「三層防範機制」，由「行政長官反恐督導組」領導，並由保安局長轄下「反恐統籌組」協調各紀律部隊的工作小組。鄧稱「反恐統籌組」有7個跨部門預防工作小組，涵蓋情報、公眾教育、資訊科技及進出口貨物等，研究和執行反恐工作。

年初19賣豬仔案 稱7人返港

另外，前年有多名港人被「賣豬仔」至東南亞國家，鄧炳強稱今年初錄得19宗案件，其中7人安全返港，其他人則因各種原因暫未返港，但確認安全。