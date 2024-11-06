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小巴「紅轉綠」反應淡 11路線兩申請 商會指司機憂收入減 有獲邀營辦方稱「計唔掂數」

【明報專訊】運輸署今年8月推出「特選紅轉綠」計劃，邀請11條紅色小巴路線直接轉為綠色專線小巴營運，申請上月31日截止，業界反應冷淡。根據運輸署昨日回覆本報，11條路線最終有兩條提交申請，料年底完成審批。有紅巴商會對申請較預期少感到可惜，指不少營辦商放棄「轉綠」主要因為綠巴不能跨線調動車輛服務，影響彈性及收入，加上不少司機表明如轉綠會離職，不接受由自僱「多勞多得」轉為固定月薪的僱傭關係。

明報記者 孫澤芳

運署：看落實情况決定續推否

據了解，最終申請「轉綠」的兩條紅色小巴路線，包括由漢華小型巴士商會經營的「秀茂坪（曉光街）—佐敦（北海街）」線，以及「土瓜灣（譚公道）—何文田（俊民苑）（循環線）」。運輸署稱，預料年底完成審批，隨後營辦商會準備轉綠工作；至於反應冷淡下會否續推下一輪計劃，署方稱會視乎首批參與的指定紅巴路線落實情况，以及業界意見和反饋，再考慮計劃未來路向。

運輸署今年8月公布推出「特選紅轉綠」計劃，邀請已參與2元優惠計劃並符合3項條件的11條紅巴路線，免卻重新招標程序，直接「轉綠」營運。3項條件包括截至今年4月底服務達5年、路線內車輛只行駛該線並每日提供全日服務、由單一營辦商經營。

「廿多司機一半表明轉綠辭職」

香港公共小巴車主司機協進總會旗下有3線獲邀，包括香港仔來往旺角、何文田來往旺角及觀塘來往旺角，最終均沒申請。旺角至香港仔路線負責人瀅姐早前透露有意轉綠，昨向本報稱放棄轉綠因「計唔掂數」，旗下廿多名現職司機有一半表明如轉綠會離職，而轉綠後不能再因應時間和客量調整路線並為客人留位，衡量後認為「不值得投資」。

何文田來往旺角線負責人陳先生稱，該線由兩間公司合營，現僅一間獲邀，另一間將續以紅巴營運同一線，曾向運輸署提出可否「拉開」紅綠兩站距離但不果，無法解決日後「紅綠重疊」爭客隱憂，無奈放棄申請。

商會倡計劃增調動車輛彈性

總會主席張漢華指出，綠巴固定月薪一更收入僅400至500元，紅巴多勞多得可有600至700元，不少紅巴司機憂轉綠後收入減少，故不留職，加上司機本已不足及難請人，不少路線被迫放棄轉綠；綠巴不能跨線調車，亦令營運商憂慮日後失去彈性，難確保收入。

張漢華認為人手問題難解決，但運輸署可適當調整計劃、給予彈性增加誘因，如容許紅轉綠後設A、B分支線，讓營辦商有空間在支線間調動車輛，同時開放予所有70條已參與2元優惠計劃的路線申請，增加紅轉綠成功率。香港的士小巴商總會會長周國強直言紅轉綠計劃來得太遲，現時市道差，具靈活性的紅巴在經營上較綠巴有優勢。

相關字詞﹕運輸署 小巴 紅轉綠

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