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港聞二

涉逾70宗彈票騙案 警拘8人檢大量毒品

【明報專訊】警方前日起一連兩日拘捕8人，涉逾70宗「彈票黨」騙案，疑犯除用空頭支票騙走事主財物，又謊稱自己存多了錢，要求退款，事主損失金額數百至數萬元不等。警方調查騙案期間，涉案單位亦搜出大量毒品，包括冰毒、大麻花、太空油等。其中兩名被捕人已被落案控以販運危險藥物及串謀詐騙罪，案件今在九龍城裁判法院提堂。

空頭支票買貨 謊稱存多錢索差額

西九龍總區科技及財富罪案組高級督察戴雄表示，涉案人於網上平台向放售二手名牌手袋或電子器材的賣家聲稱有意購買，並存入空頭支票，相約賣家交收。當取得貨品後，涉案人更會聲稱存多了錢，要求賣家退差額。據警方初步調查，上述集團涉逾70案，每名事主損失幾百至幾萬元不等，實際數字有待調查。

警方前日起拘捕5男3女，介乎16至48歲，分別報稱廚師、美甲師、學生及無業，大部分被捕人有三合會背景。警方檢獲大量電話及手提電腦，內有騙徒與事主的對話紀錄。警方亦起回部分失物，包括名貴手袋、手表等。

涉案單位檢冰毒、大麻花、太空油

警方搜查涉案「詐騙中心」時亦發現大量毒品，包括冰毒、大麻花、太空油等，以及電子磅及包裝袋等毒品包裝工具。該8名男女涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、販運危險藥物及管有第一部毒藥等罪名被捕。

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