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港聞

港聞二

竊案停職警 再犯囚15月

【明報專訊】男警調查爆竊案時疑順手牽羊，取走事主的平板電腦，事主利用「Find My iPhone」功能定位，發現平板電腦在男警寓所100米範圍內。男警被停職後，再在酒店盜取財物，他承認3項盜竊罪，昨於粉嶺裁判法院判囚15個月。裁判官表示，被告當值時犯案，嚴重違反誠信，行為破壞警隊聲譽，構成加刑因素。

官：當值犯案宜加刑

辯方求情稱，被告許浩誠（31歲）於2012年加入警隊，因警務工作和朋友疏遠，加上處理社會事件時被網民「起底」及投資補習社失利，承受壓力。辯方透露，被告的銀行存款接近150萬元，不必盜竊財物，他僅在抑鬱情緒和適應障礙下犯案。

署理主任裁判官張志偉表示，根據精神科和心理報告，被告病况和案無關，犯案僅出於貪念。被告分別牽涉當值盜竊案和酒店盜竊案，張官判總刑期15個月。

首案的案情指，大埔洞梓路2022年12月發生爆竊案，男戶主被掠去珠寶，被告是其中一名接報到場的警員。至2023年3月，上水金翠路發生爆竊案，女戶主點算發現現金和珠寶被盜，於是報案。被告和其他警員到場調查後，女戶主發現iPad亦不翼而飛，透過「Find My iPhone」發現iPad位於粉嶺華明路一間餐廳，即被告寓所的100米範圍內。

其後清潔工發現涉案iPad遺留在粉嶺昌盛苑平台。警方在被告寓所搜出屬於首案事主的頸鏈、手鏈，事主亦憑照片認出搜獲的珠寶屬於其亡妻。

被告因涉盜竊案而被停職。次案案情指事主今年7月21日在酒店登記入住，發現背囊被盜走。警方翻查閉路電視，發現被告取走背囊後離開。被告到警署報案，聲稱自己拾獲背囊，惟背囊內的平板電腦iPad Pro和充電線等不知所終。4天後被告在寓所被捕，警方搜屋時檢獲被盜物品。

【案件編號：FLCC2188、2320/24】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 盜竊罪 警員犯法

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