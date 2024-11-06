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港聞

港聞二

2004至08出生女生將補打HPV針

【明報專訊】政府於2019/20學年起為女童於就讀小五及小六時，免費接種兩劑人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗（又稱子宮頸癌疫苗）。衛生防護中心因應科學委員會建議，本學年將落實補種計劃，為2004至2008年出生的女生免費接種兩劑子宮頸癌疫苗，該年齡層於2019/20學年已讀畢小五，即未有在小學時免費接種子宮頸癌疫苗。

2019/20學年接種計劃未受惠

衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會於2022年底討論子宮頸癌疫苗，在檢視海外和本地的科學實證、世界衛生組織建議和海外實踐經驗後，建議政府為中學女生或較年長的女童（即18歲或以下）補種子宮頸癌疫苗。衛生署回覆稱，政府正計劃分階段為該目標群組的女童安排單次補種，首階段詳情即將公布。據悉，衛生署今日將公布有關安排。

本報取得中心的文件顯示，政府將於2024/25學年落實單次（one-off）「人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗補種計劃」，為正就讀中學及大專院校的合資格女生接種兩劑子宮頸癌疫苗，而免疫力弱者則可接種3針。文件顯示，合資格者涵蓋2004至2008年出生的女生，若有剩餘疫苗，亦會安排2009年後出生而未打齊兩針的女生接種。

中心近日去信邀請私家醫生及中學等參與，補種計劃將於本學年至2026年12月推行，以提供足夠時間完成兩劑接種。

補種計劃將參考流感疫苗外展，安排公私營合作外展隊到訪中學及大專院校，另邀請醫生在大專院校內診所提供接種，學校可自行選擇服務醫生或由衛生署配對，疫苗由衛生署提供，每名醫生提供接種每劑疫苗可獲105元資助。

相關字詞﹕衛生署 衛生防護中心 HPV疫苗 子宮頸癌疫苗 人類乳頭瘤病毒

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