漢圖襲裁判官提堂 九龍城法院增安保

司法機構：陸續加强其他法院安檢

一名32歲姓李男子疑不服其非禮案被定罪的判決，前日早上在九龍城裁判法院法庭內旁聽期間，突持刀衝向裁判官王證瑜，遭警員制服，當場被捕。

本報記者昨重返九龍城法院大樓觀察，發現大樓外有軍裝警員駐守。記者進入法院電梯大堂範圍毋須安檢，唯事發的8樓及其他有案審訊的樓層設有安檢處，兩名職員要求記者打開背囊檢查有無違禁品，並提醒不可帶飲品進入庭內。安檢桌上有提醒字句，列明如發現有刀、鋸及鐵蓮花等物件，會報警處理。另外，沒有案件審理的法庭樓層，亦有保安駐守。

有別於九龍城裁判法院增設安檢程序，觀塘、沙田和粉嶺裁判法院昨未有實施安檢，入庭旁聽的市民毋須接受檢查，可自由出入。

本報向司法機構查詢，會否統一在所有裁判法院設安檢。司法機構稱，會按其他裁判法院大樓的個別情况、人手及器材分配，適切調配內部資源，預計約三數個月內陸續實施或加強安檢的安排。

司法機構又表示，九龍城法院現已增加保安人手，檢查進入法庭樓層的法庭使用者的隨身物品；法庭使用者接受保安檢查，防止違規物品被帶進法庭樓層，例如刀、剪刀和液體等。