李家超率團赴進博會 向李強述港高質量發展

港展區逾300企參加

旅局設性格測試 制定遊港路線

李家超稱，今年香港展區以「聯通 開放」為題，有超過300間香港企業參與，以展示本港產品及服務業的優勢。旅發局在場內的展區則展示本港多元旅遊特色，以及介紹本港如何牽頭與其他區內城市推廣大灣區旅遊品牌。旅發局更設互動環節，供參觀者即場接受MBTI性格測試，以獲取個人化的香港漫遊路線和景點推薦。

另外，政府與貿發局在上海舉行「2024投資香港推介大會——上海專場」，李家超稱在會上向約400名企業代表介紹本港優勢，鼓勵企業投資和落戶香港，同日投資推廣署亦與多間上海企業就重點合作項目舉行簽約儀式。

內企駐港逾2100間 顯融資平台能力

他致辭表示，現時內地駐港企業數目超過2100間，在港上市的內地企業超過1400間，其中上海企業佔近200間，市值超過2萬億港元，充分顯示本港可以成為服務上海和其他內地企業發展的投融資平台，他稱歡迎更多上海和其他內地企業，利用香港走向世界。