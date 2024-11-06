明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

美前駐港領事唐偉康：邀旅遊辦活動、可改對港印象

【明報專訊】美國政界近年對華普遍採取強硬姿態，美國駐港澳前總領事唐偉康說，在華府政界中，普遍錯誤地認為香港「只是另一個中國城市」，美國人對港的觀感也較現實為差。他認為香港可透過旅客訪港及舉辦活動，逐步改善印象，同時保持政策穩定、互聯網開放及不破壞法治。

指普遍美國人印象停留2019

唐偉康昨在香港美商會活動中，被問及美國大選後，將香港等同內地的做法會否繼續，他說沒有太多好消息，因自2019、2020年後，華府政策圈普遍視香港為內地城市，大部分美國人對港印象仍是2019年的暴力場面及檢控香港政治人物。

唐偉康形容，「如果美國人來港旅行，他們會知（香港有別內地），但大部分人不會來，大部分由其他美國人或傳媒得到資訊」。

《香港經貿辦認證法案》早前獲美國眾議院通過，並交參議院處理。唐偉康表示，若未來兩個月有香港負面消息登上頭條，《法案》有可能在今屆國會任期完結前提上參議院。他相信《法案》或在下屆重提，中期而言可獲國會通過。不過，他認為香港駐美經貿辦並無決策權也不處理簽證，即使通過法案，主要僅影響香港聲譽。

料美大選關稅影響最大

唐偉康分析，無論賀錦麗或特朗普當選新一任總統，美國的對台取態及限制高新科技落入中國的限制，可能大致相若，但關稅議題會有重大分別。他相信若特朗普當選，有可能數以倍計提高對華關稅，會影響本港，他稱特朗普有相關的法律權力，且對華加徵關稅在美國政界也沒有太大阻力。

相關字詞﹕經貿辦 唐偉康

上 / 下一篇新聞

MIRROR參演 啟德體藝館下月試開騷 可容萬人擬邀數千 音樂會前先辦球賽測試
MIRROR參演 啟德體藝館下月試開騷 可容萬人擬邀數千 音樂會前先辦球賽測試
保齡球中心進駐零售館 下月開業1月辦世界賽
保齡球中心進駐零售館 下月開業1月辦世界賽
七欖門票開售 新增「南看台通行證」另行收費
七欖門票開售 新增「南看台通行證」另行收費
螺絲疑太淺 狗臂架鬆脫棚工墮斃 遺兩幼年子女 勞處勒令停工調查
螺絲疑太淺 狗臂架鬆脫棚工墮斃 遺兩幼年子女 勞處勒令停工調查
八旬翁疑洗冷氣機底架墮樓亡
八旬翁疑洗冷氣機底架墮樓亡
枯樹枝擊斃村代表 樹藝師：曾3次倡移除
枯樹枝擊斃村代表 樹藝師：曾3次倡移除
愛書之人 資深傳媒人鄭明仁病逝
愛書之人 資深傳媒人鄭明仁病逝
大埔三屍案控方：被告無失控 有思考兼對話
大埔三屍案控方：被告無失控 有思考兼對話
夏寶龍周五見工商界 料談三中全會港發展 南下深圳 受邀者：料振工商信心
夏寶龍周五見工商界 料談三中全會港發展 南下深圳 受邀者：料振工商信心
李家超率團赴進博會 向李強述港高質量發展
李家超率團赴進博會 向李強述港高質量發展
漢圖襲裁判官提堂 九龍城法院增安保
漢圖襲裁判官提堂 九龍城法院增安保
2004至08出生女生將補打HPV針
2004至08出生女生將補打HPV針
竊案停職警 再犯囚15月
竊案停職警 再犯囚15月
涉逾70宗彈票騙案 警拘8人檢大量毒品
涉逾70宗彈票騙案 警拘8人檢大量毒品
小巴「紅轉綠」反應淡 11路線兩申請 商會指司機憂收入減 有獲邀營辦方稱「計唔掂數」
小巴「紅轉綠」反應淡 11路線兩申請 商會指司機憂收入減 有獲邀營辦方稱「計唔掂數」
的士擬強制裝攝錄系統 鄧炳強：會索片段查案 稱公務員國安指引「機密文件」
的士擬強制裝攝錄系統 鄧炳強：會索片段查案 稱公務員國安指引「機密文件」
逾三成半打工仔稱凍薪 勞聯倡加薪5.5%
逾三成半打工仔稱凍薪 勞聯倡加薪5.5%
展「暫停載客」牌無冚旗關燈 高院裁的士「候客」
展「暫停載客」牌無冚旗關燈 高院裁的士「候客」
鏡騷墜屏案3被告不作供 明年2月結案陳辭
鏡騷墜屏案3被告不作供 明年2月結案陳辭
數字辦網安演練 師生扮黑客攻政府 9部門3公共機構任守方 「點到即止」免礙服務
數字辦網安演練 師生扮黑客攻政府 9部門3公共機構任守方 「點到即止」免礙服務
「螞蟻搬家」拆彩虹邨 房署：重建分兩周期
「螞蟻搬家」拆彩虹邨 房署：重建分兩周期
三跑11．28全開 T2明年底分段啟用
三跑11．28全開 T2明年底分段啟用
美團盼在港試無人機送外賣 促定法例框架
美團盼在港試無人機送外賣 促定法例框架
灣區熱搜：灣區設試場成天時 港大創科駐前海享地利 港生推AI教英文 助兩地學子戰DSE
灣區熱搜：灣區設試場成天時 港大創科駐前海享地利 港生推AI教英文 助兩地學子戰DSE
灣區熱搜：3創始人性格互補 兼顧內外
灣區熱搜：3創始人性格互補 兼顧內外
【Emily】話非法串流平台睇波極危險 英超搵球星拍片籲「踢走盜版」 now力撐
【Emily】話非法串流平台睇波極危險 英超搵球星拍片籲「踢走盜版」 now力撐
【Emily】李娜嘆維園網球場難辦大賽 田二少倡重建
【Emily】李娜嘆維園網球場難辦大賽 田二少倡重建
【Emily】研究：鸚鵡一基因 左右羽毛紅黃綠
【Emily】研究：鸚鵡一基因 左右羽毛紅黃綠
【Emily】美餐飲巡禮周一開鑼 51港澳餐廳參加新高
【Emily】美餐飲巡禮周一開鑼 51港澳餐廳參加新高
【Emily】國安漫畫等上完太空 今「登陸」太空館
【Emily】國安漫畫等上完太空 今「登陸」太空館
【Emily】謝展寰同議員去東龍洲 參觀深水網箱養海產
【Emily】謝展寰同議員去東龍洲 參觀深水網箱養海產