美前駐港領事唐偉康：邀旅遊辦活動、可改對港印象

指普遍美國人印象停留2019

唐偉康昨在香港美商會活動中，被問及美國大選後，將香港等同內地的做法會否繼續，他說沒有太多好消息，因自2019、2020年後，華府政策圈普遍視香港為內地城市，大部分美國人對港印象仍是2019年的暴力場面及檢控香港政治人物。

唐偉康形容，「如果美國人來港旅行，他們會知（香港有別內地），但大部分人不會來，大部分由其他美國人或傳媒得到資訊」。

《香港經貿辦認證法案》早前獲美國眾議院通過，並交參議院處理。唐偉康表示，若未來兩個月有香港負面消息登上頭條，《法案》有可能在今屆國會任期完結前提上參議院。他相信《法案》或在下屆重提，中期而言可獲國會通過。不過，他認為香港駐美經貿辦並無決策權也不處理簽證，即使通過法案，主要僅影響香港聲譽。

料美大選關稅影響最大

唐偉康分析，無論賀錦麗或特朗普當選新一任總統，美國的對台取態及限制高新科技落入中國的限制，可能大致相若，但關稅議題會有重大分別。他相信若特朗普當選，有可能數以倍計提高對華關稅，會影響本港，他稱特朗普有相關的法律權力，且對華加徵關稅在美國政界也沒有太大阻力。