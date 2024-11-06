明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

夏寶龍周五見工商界 料談三中全會港發展 南下深圳 受邀者：料振工商信心

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍早前在北京先後會見本港外資管理層，據悉本周五他將南下深圳，主持有關香港發展的會議，內容圍繞三中全會談及的經濟發展策略，除特首及政府主要官員外，受邀出席的主要是一眾工商界代表，須預留一整天出席，工商界代表包括商會、地產商及跨國企業等高層，出席者要在會上發言，有獲邀出席的商界代表預料座談會的另一目的是給予工商界信心。

有商界表示上周接獲通知，需於本周五早上到達深圳出席國務院港澳辦主持的會議，惟未談及當日議程細節、出席的京官等，部分出席者需預備發言，主題圍繞經濟發展。該人表示，過往與港澳辦官員的會議，較少要預留一整天，而且三中全會內容已討論一段時間，料今次會議涵蓋範圍更廣，相信有機會包括人大常委會近日審議的經濟政策，以至美國大選的影響等。

商界：預留整日出席罕見

另有受邀出席者表示，會上將討論如何幫助國家深化改革、高水平對外開放、香港由治及興的發展等，雖然三中全會的內容經過連月討論，商會亦已向特首提交各項振興經濟的意見，料會議的新意不多，但不同界別的商界都有不同的相關工作，各界如何理解國家政策、如何配合國家發展等亦不盡相同，相信中央想藉今次會議，再組織商界力量為國家及香港經濟出力，同時再一次向工商界給予信心。

夏寶龍今年2月訪港期間，曾與多名商界代表在政府總部會面近4小時，今次為大半年後，再一次大規模會見本港工商界代表。

立會午宴或取消 議員稱未獲通知

按照立法會議程，本周五中午一眾立法會議員將與特首、行政會議成員及政府官員舉行午宴，但因應周五部分官員需出席在深圳的座談會，午宴將會取消，但至昨晚該議程暫未刪除，有議員亦表示未接獲正式通知。

相關字詞﹕中央救市 三中全會 夏寶龍

上 / 下一篇新聞

MIRROR參演 啟德體藝館下月試開騷 可容萬人擬邀數千 音樂會前先辦球賽測試
MIRROR參演 啟德體藝館下月試開騷 可容萬人擬邀數千 音樂會前先辦球賽測試
保齡球中心進駐零售館 下月開業1月辦世界賽
保齡球中心進駐零售館 下月開業1月辦世界賽
七欖門票開售 新增「南看台通行證」另行收費
七欖門票開售 新增「南看台通行證」另行收費
螺絲疑太淺 狗臂架鬆脫棚工墮斃 遺兩幼年子女 勞處勒令停工調查
螺絲疑太淺 狗臂架鬆脫棚工墮斃 遺兩幼年子女 勞處勒令停工調查
八旬翁疑洗冷氣機底架墮樓亡
八旬翁疑洗冷氣機底架墮樓亡
枯樹枝擊斃村代表 樹藝師：曾3次倡移除
枯樹枝擊斃村代表 樹藝師：曾3次倡移除
愛書之人 資深傳媒人鄭明仁病逝
愛書之人 資深傳媒人鄭明仁病逝
大埔三屍案控方：被告無失控 有思考兼對話
大埔三屍案控方：被告無失控 有思考兼對話
美前駐港領事唐偉康：邀旅遊辦活動、可改對港印象
美前駐港領事唐偉康：邀旅遊辦活動、可改對港印象
李家超率團赴進博會 向李強述港高質量發展
李家超率團赴進博會 向李強述港高質量發展
漢圖襲裁判官提堂 九龍城法院增安保
漢圖襲裁判官提堂 九龍城法院增安保
2004至08出生女生將補打HPV針
2004至08出生女生將補打HPV針
竊案停職警 再犯囚15月
竊案停職警 再犯囚15月
涉逾70宗彈票騙案 警拘8人檢大量毒品
涉逾70宗彈票騙案 警拘8人檢大量毒品
小巴「紅轉綠」反應淡 11路線兩申請 商會指司機憂收入減 有獲邀營辦方稱「計唔掂數」
小巴「紅轉綠」反應淡 11路線兩申請 商會指司機憂收入減 有獲邀營辦方稱「計唔掂數」
的士擬強制裝攝錄系統 鄧炳強：會索片段查案 稱公務員國安指引「機密文件」
的士擬強制裝攝錄系統 鄧炳強：會索片段查案 稱公務員國安指引「機密文件」
逾三成半打工仔稱凍薪 勞聯倡加薪5.5%
逾三成半打工仔稱凍薪 勞聯倡加薪5.5%
展「暫停載客」牌無冚旗關燈 高院裁的士「候客」
展「暫停載客」牌無冚旗關燈 高院裁的士「候客」
鏡騷墜屏案3被告不作供 明年2月結案陳辭
鏡騷墜屏案3被告不作供 明年2月結案陳辭
數字辦網安演練 師生扮黑客攻政府 9部門3公共機構任守方 「點到即止」免礙服務
數字辦網安演練 師生扮黑客攻政府 9部門3公共機構任守方 「點到即止」免礙服務
「螞蟻搬家」拆彩虹邨 房署：重建分兩周期
「螞蟻搬家」拆彩虹邨 房署：重建分兩周期
三跑11．28全開 T2明年底分段啟用
三跑11．28全開 T2明年底分段啟用
美團盼在港試無人機送外賣 促定法例框架
美團盼在港試無人機送外賣 促定法例框架
灣區熱搜：灣區設試場成天時 港大創科駐前海享地利 港生推AI教英文 助兩地學子戰DSE
灣區熱搜：灣區設試場成天時 港大創科駐前海享地利 港生推AI教英文 助兩地學子戰DSE
灣區熱搜：3創始人性格互補 兼顧內外
灣區熱搜：3創始人性格互補 兼顧內外
【Emily】話非法串流平台睇波極危險 英超搵球星拍片籲「踢走盜版」 now力撐
【Emily】話非法串流平台睇波極危險 英超搵球星拍片籲「踢走盜版」 now力撐
【Emily】李娜嘆維園網球場難辦大賽 田二少倡重建
【Emily】李娜嘆維園網球場難辦大賽 田二少倡重建
【Emily】研究：鸚鵡一基因 左右羽毛紅黃綠
【Emily】研究：鸚鵡一基因 左右羽毛紅黃綠
【Emily】美餐飲巡禮周一開鑼 51港澳餐廳參加新高
【Emily】美餐飲巡禮周一開鑼 51港澳餐廳參加新高
【Emily】國安漫畫等上完太空 今「登陸」太空館
【Emily】國安漫畫等上完太空 今「登陸」太空館
【Emily】謝展寰同議員去東龍洲 參觀深水網箱養海產
【Emily】謝展寰同議員去東龍洲 參觀深水網箱養海產