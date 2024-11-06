夏寶龍周五見工商界 料談三中全會港發展 南下深圳 受邀者：料振工商信心

有商界表示上周接獲通知，需於本周五早上到達深圳出席國務院港澳辦主持的會議，惟未談及當日議程細節、出席的京官等，部分出席者需預備發言，主題圍繞經濟發展。該人表示，過往與港澳辦官員的會議，較少要預留一整天，而且三中全會內容已討論一段時間，料今次會議涵蓋範圍更廣，相信有機會包括人大常委會近日審議的經濟政策，以至美國大選的影響等。

商界：預留整日出席罕見

另有受邀出席者表示，會上將討論如何幫助國家深化改革、高水平對外開放、香港由治及興的發展等，雖然三中全會的內容經過連月討論，商會亦已向特首提交各項振興經濟的意見，料會議的新意不多，但不同界別的商界都有不同的相關工作，各界如何理解國家政策、如何配合國家發展等亦不盡相同，相信中央想藉今次會議，再組織商界力量為國家及香港經濟出力，同時再一次向工商界給予信心。

夏寶龍今年2月訪港期間，曾與多名商界代表在政府總部會面近4小時，今次為大半年後，再一次大規模會見本港工商界代表。

立會午宴或取消 議員稱未獲通知

按照立法會議程，本周五中午一眾立法會議員將與特首、行政會議成員及政府官員舉行午宴，但因應周五部分官員需出席在深圳的座談會，午宴將會取消，但至昨晚該議程暫未刪除，有議員亦表示未接獲正式通知。