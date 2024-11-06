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港聞二

大埔三屍案控方：被告無失控 有思考兼對話

【明報專訊】六旬漢疑在大埔劏房斬殺女友三母女和縱火一案，昨在高院續結案陳辭。控方指被告謀劃殺害3名事主，3人被發現時疊放一起，必然是被告所為，顯示他案發時無失控，有能力思考和執行計劃，有條理地處理事主身體。此外，當女友和其幼女求饒時，被告說「冇用㗎，我已經斬緊你」，他頭腦能運作，並迅速回應。辯方指被告受女友挑釁犯案。法官今引導陪審團。

控方指有多處證據證明被告姚委祥（案發時62歲）就事發經過撒謊，例如他表示無意傷害事主溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲），不知起火原因，惟警誡下稱欲同歸於盡，回答火勢由打火機引起。被告另稱不知為何3名事主被發現時疊在一起，控方指3人起火前已遭被告斬傷，無可能自行搬木板和疊在彼此身上，必是被告所為。

控方續稱，被告向醫生表示因溫菊芳「偷食」而雙方爭執和打架，兩名女童擋在溫前面；警誡下，被告卻指溫當日打麻將夜歸，曾要求性交被溫拒絕，溫隨後致電友人說被告持刀作勢斬她，又說「我斬你就快啲」，而被告當時根本無持刀。控方指被告說法前後不一之餘，兩者亦不可能並存，溫的外甥曾目睹被告威脅溫說「如果分手就斬死你」，溫無理由事發時仍出言挑釁。

控方提到雖然被告事發後一度表現激動，但不代表他事發時必然失去理智，加上鄰居均聽到單位傳出斷斷續續的打擊聲，可推論襲擊非一氣呵成，其間被告有充分機會思考和與溫對話。

辯：被告慷慨 事主曾指其女兒黐線

辯方則稱被告是個簡單的人，教育程度不高，在理財方面可謂成功，被告的胞弟和女兒分別稱被告為人隨和內斂，對家人慷慨；相反溫曾嘲諷被告的女兒是「黐線女」，案發當天又揶揄被告「人又老錢又冇」，揚言要找年輕富有的男伴。辯方主張被告受溫「累積挑釁」，因而失控犯案。

【案件編號：HCCC 163/23】

相關字詞﹕高等法院 有意圖而縱火罪 謀殺罪 情殺 大埔

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