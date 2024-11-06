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愛書之人 資深傳媒人鄭明仁病逝

【明報專訊】資深傳媒人鄭明仁周日（3日）病逝，享年70歲。鄭明仁早年曾任職電台和報館記者，1995年加入現已停刊的《蘋果日報》協助創刊，2006年升任總編輯，2011年退休。鄭見證香港報業及傳媒變遷數十年，退休後協助籌辦新聞博覽館，除捐贈珍貴舊報紙給博覽館，更擔任導賞員，向市民細解新聞業發展和歷史。香港新聞博覽館昨向他的家人致以最深切的慰問，並十分感激他對新聞業的貢獻和付出。

助籌辦新聞博覽館 業界稱「活字典」

鄭明仁的兒子昨晚在社交媒體發文，稱父親於11月3日因病辭世，享年70歲，家屬悲痛萬分，葬禮相關事宜將於稍後公布。記協前主席岑倚蘭昨亦向本報證實，鄭明仁在東區醫院離世，又稱鄭的兒子和媳婦已移居英國多年，二人均為劍橋大學畢業生，鄭一直以兒子為傲。

岑倚蘭表示，鄭明仁早年曾戰勝淋巴癌，今年復發，化療後康復，惟近日因心跳快，曾入住瑪麗醫院做心臟手術，上周轉到東區醫院深切治療部留醫，至本周日去世。她引述稱鄭明仁友人上周曾與鄭通電話，鄭稱心跳很快及氣促，但仍記掛過去的周日買不到《南華早報》，「無得睇Sunday Morning Post」，豈料數日後便辭世。

享年70 岑倚蘭：辭世前周日嘆買不到南早

鄭明仁1977年在香港浸會學院（浸會大學前身）傳理系畢業，之後加入商台任記者，其後於多份報章負責港聞編採工作；1995年加入《蘋果日報》協助創刊。2008年適逢浸大傳理系40周年，鄭獲選為40名「傑出傳理人」之一。

鄭明仁退休後修讀北京大學歷史學碩士，醉心研究歷史，著有《淪陷時期香港報業與「漢奸」》、《香港文壇回味錄》等。他是愛書之人，由於藏書太多，2019年租用北角城市花園商場舖位開設「老總書房」，以書會友。鄭明仁逝世的消息傳出後，不少曾與他共事的傳媒工作者在網上表示懷念，並憶述他為人風趣，喜與後輩分享新聞採訪點滴。由於他在業界工作數十年，見識廣博，被形容為「新聞活字典」。

相關字詞﹕資深傳媒人鄭明仁

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