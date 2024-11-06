枯樹枝擊斃村代表 樹藝師：曾3次倡移除

事主丘玉生（終年64歲）於2022年10月28日遭樹木擊中倒地不治；地政總署承辦商東方綠化有限公司為利害關係方。

任職龍山樹木及環境建設有限公司的樹藝師譚梓潼作供稱，其公司由東方綠化有限公司外判。譚引述樹木評估報告，2022年8月經政府1823熱線轉介，收到丘姓先生投訴涉事樹木，譚到場勘察發現「成棵樹都係死」，該樹沒傾斜，樹腳無腐爛，但樹幹甩皮，樹枝死亡，沒有樹葉，樹的結構差、風險高，遂建議「移除」整棵樹。報告提及，該處有房屋，並有行人經過。

譚續稱，同年10月，一名女士和上述丘先生投訴該棵樹或對行人構成危險，譚及其同事分別在同月16日及18日就兩宗投訴勘察，他們在報告均建議「移除」該樹。譚補充「通常打風（導致樹木）冧咗一半」就會剔選「即時移除」，她另憑目測判斷樹高18米。同月28日，上司事發後指派譚到場，她見到地上樹枝被鋸成一塊塊。

研訊主任關注，譚的同事在相隔兩天的勘察報告額外提到該樹長有菇菌，樹幹亦有掉落風險，譚回應指不同樹藝師的觀察有分別，重點是該樹屬於死樹，菇菌不影響樹的結構，她只認為當時幼身樹枝有可能掉下，長遠而言樹幹可能掉落。譚又稱，死樹收乾水分後會脫落樹枝，因此一般建議移除死樹，就算非即時移除，亦會建議4周內移除及封路，移除工作由公司同事負責。

指死樹風險高 一般倡4周內移除

那打素醫院急症科顧問醫生陳忠勇作供稱，事發當日下午3時半，事主被樹木擊中頭部受傷後沒有維生指數，3時58分送抵醫院，惟情况嚴重，毋須急救，3分鐘後證實死亡。法醫林百通作供稱，事主頭部裂傷，頭顱出現粉碎性骨折，腦膜受損，並有大範圍蛛網膜下出血，他的臉、頸、胸、肩及手臂擦傷。林指事主頭傷嚴重致命，傷勢和被跌落的樹枝擊中脗合。

【案件編號：CCDI 1075/22】

（死因研訊）