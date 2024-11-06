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港聞二

螺絲疑太淺 狗臂架鬆脫棚工墮斃 遺兩幼年子女 勞處勒令停工調查

【明報專訊】一名44歲男工昨午在土瓜灣一幢工廠大廈頂層拆卸竹棚架時，懷疑狗臂架鬆脫，連人帶架飛墮簷篷，送院後不治。有安全主任估計，固定狗臂架的螺絲有可能不夠深入外牆，「唔夠力」致鬆脫。勞工處稱已派員到場調查，並向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈外牆搭建、改動、拆卸及使用有關竹棚架，直至信納承建商已採取措施消除有關危害。

事發於昨午約2時，44歲姓林男事主在馬頭角道40號東南工廠大廈外牆拆除棚架，其間疑意外墮下，倒臥大廈一樓平台。事主被救出時昏迷，送往廣華醫院搶救，延至2時48分不治。據悉事主任搭棚工逾廿年，為家中經濟支柱，遺下妻子及一對分別8歲及4歲子女。其妻與親友接獲通知趕到醫院，各人神情哀傷。警方將案列作工業意外跟進。

目擊者：近棚頂 連人帶架竹枝下墜

據悉，事主與3名同事昨午1時起工作，安全扣原本扣在狗臂架上。目擊者陳先生稱，他步出大廈時聽到「砰」一聲，見事主在棚架接近頂部位置連狗臂架及兩枝竹枝墮下，消防員到場升雲梯救出事主，事主當時頭破血流、手部骨折，需用心外壓機施救，及後有工友到地下了解及接受警員查問。

記者現場所見，大廈頂層外牆有一個由狗臂架及竹枝組成的懸空式棚架，有竹枝已鬆脫，外牆亦有破損，據知棚架原供維修窗戶之用。一個狗臂架則連同竹枝及一條繩索卡在近地面另一棚架，疑從高處墬下，地面則遺有血迹。

勞工處稱高度關注意外，該處正全速調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇觀察現場相片後稱，事故有可能由於固定狗臂架的爆炸螺絲長度不足，螺絲只打入外牆批盪及紙皮石，未能深入石屎層，令狗臂架鬆脫。他指出，佩戴安全帶屬「最後防線」，建議在天台牆身或柱頭橫樑設羊眼圈作為安全帶繫穩點，再佩戴安全帶或伸縮式防墮裝置，免生意外。

專家：現場應有監督 須究責

對於政府上月中修訂《竹棚架工作安全守則》，再發生相關事故，李光昇認為最重要是現場有否落實指引，又指在場應有合資格人士監管，須追究責任。工業傷亡權益會稱，自2012年至今已發生23宗「飛棚」工程的致命事故，呼籲工人必須佩戴全身式安全吊帶，並把安全吊帶以防墮裝置繫於獨立救生繩。

相關字詞﹕棚架 工業意外

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