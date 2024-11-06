七欖門票開售 新增「南看台通行證」另行收費

套票價同今年 推單日門票

來屆七欖將於3月28至30日（周五至日）在可容納5萬人的啟德主場館上演72場賽事，是測試活動後主場館首項正式賽事。過去在香港大球場舉行的七欖吸引大批球迷以古靈精怪造型入場，齊集南看台，啟德主場館的南看台維持只准18歲或以上人士進入。欖總指出，球迷可加至少750元購買「南看台超級通行證」，毋須排隊進入南看台，並可於附近的專區享用無限暢飲服務。欖總主席蒲敬思曾透露，南看台可容納約6000至7000人。

設「隊長貴賓室」門票 1.6萬元加購

另外，來屆七欖增設3日「隊長貴賓室」門票，球迷需額外加1.6萬元購票，可享一連3日進入五星級商務貴賓室，並與多名香港七欖傳奇球星和官方大使見面交流。

欖總表示，七欖是首個國際體育盛事宣布在啟德主場館舉行，有望成為主場館開幕活動之一，而主場館可容納更多觀眾，將吸引更多新球迷。總會又稱，主場館是依據欖球運動需要而設，設有可容納多達20支球隊的更衣室。翻查資料，今年七欖一連3日共吸引逾10.1萬入場人次，2019年則有約12萬入場人次。