保齡球中心進駐零售館 下月開業1月辦世界賽

40球道 稱可臨時搭觀眾席

根據保齡球總會網站，總會將於明年1月5至14日、17至24日，在啟德零售館3樓的保齡球中心舉辦「IBF保齡球世界杯2025」及「IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」。

劉掌珠表示，保齡球中心大致完工，設有40條保齡球道，提供保齡球鞋租用服務，設施包括類似小賣部的餐飲設施等，但不設觀眾席，有需要時可臨時搭建。

設數學教室 開SEGA遊樂場

佔地逾70萬呎的啟德零售館共有3座主建築，每座最多5層，有逾200家零售及餐飲店舖，由新世界發展旗下K11集團負責租務代理及營運。翻查資料，啟德零售館於今年2月出租率已接近70%。館內設有連鎖服裝店UNIQLO及GU，連鎖個人護理用品店莎莎等零售店，亦有連鎖健身中心24/7 FITNESS。另外，啟德青年運動場旁邊的「零售館3」將開設專門提供數學課程的「數學思維教室」。另外，日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS經營商CA SEGA JOYPOLIS亦會在零售館區開設JOYPOLIS SPORTS室內體育娛樂公園。