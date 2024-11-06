MIRROR參演 啟德體藝館下月試開騷 可容萬人擬邀數千 音樂會前先辦球賽測試

明報記者 黃廸暉

ViuTV辦 有COLLAR泰星

佔地約28公頃的啟德體育園設3個場館，分別是可容納5000人的青年運動場、1萬人的體藝館及5萬人的主場館。據了解，ViuTV將於下月20日在體藝館舉辦《CHILL เก่ง Music Festival》大型音樂會，除了本地男團MIRROR及ERROR、女團COLLAR、組合「小塵埃」，亦有Jeff Satur、Bowkylion等多個泰國音樂單位演出。

翻查資料，ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》上月曾舉行記者會宣布12月20日舉行音樂會，未有透露場地，當時出席者包括MIRROR、ERROR部分成員，以及Bowkylion及F.Hero等泰國藝人。

測賣票系統人流管理散場

據本報了解，體育園合約要求至少有5項測試項目，包括主場館及室內體育館各有一個體育及一個非體育項目，公眾場則會有一個體育項目，測試賽要如同正式活動舉辦，由賣票系統至人流、物流管理也要測試。據悉，場地測試將檢視人流管理、觀眾散場、觀眾不同時間乘車離開等情况。

香港國際七人欖球賽將於明年3月28至30日在啟德主場館舉行（見另稿）。據悉主場館將於12月底才能竣工及要「執尾」，料最快明年1月才會舉辦測試，屆時會從1萬人活動漸增至5萬人活動。

體育園將採人流估算系統

擴至監測車流

上周萬聖夜，警方在中環蘭桂坊應用「人流估算系統」，配合閉路電視管制人群。保安局長鄧炳強昨在保安事務委員會表示，啟德體育園會有類似設施，人流之外會擴展至車流監測，在個別活動按需要應用相關科技。他提到，體育園明年初正式啟用前，當局將舉行20個演練，反恐演習屬必然，確保人員在任何情况均有足夠經驗及方案。

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