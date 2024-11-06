灣區熱搜：灣區設試場成天時 港大創科駐前海享地利 港生推AI教英文 助兩地學子戰DSE

明報記者 陳子凌

作文逐行評註 模擬小組口試

作為一款針對DSE英文科考試的AI輔助工具，WeWrites主要分聽寫兩大功能。寫方面，利用AI自動批改學生的英文作文，且能逐行評註及給評語，並根據學生的答案生成範文。「除了可以協助老師，學生也能了解自己文章有什麼問題」，胡樂勤指單靠老師一人，很難做到仔細批註每個學生的作文，WeWrites在這方面便可以照顧到每一個學生。聽方面，WeWrites具備「We Talks」功能，利用AI模擬英文小組口試，還能自行設定AI組員的技能水平，這對於較難找到同學練習英文口試的內地考生十分有幫助。

同時人手改卷 讓AI學習改良

此外，WeWrites會每周更新不同類型的文體試題予學生練習，以及做網上模擬試，並自動生成50頁的評卷報告，讓老師及學生了解可改善之處。胡樂勤在DSE英語科取得Straight 5**的成績，也曾撰寫兩本DSE英語「考試秘笈」，確保WeWrites出試題及範文質素。至於AI的評分和改卷能力，「為貼近實際考試標準，同一篇文我們會給中學和補習機構的英文老師以人手批改，透過比較與AI批改的分別，讓AI學習和改良，我們要求的標準是跟人手改卷比較，AI改卷的總分只能有3分上下的誤差」。

說到創業經過，胡樂勤稱也是因為DSE。由於自己英文較好，去年有中學同學請他幫忙改英文作文和給建議，「那時候想，不如寫一個程式，只要輸入文章便能按DSE標準給評分，可以方便同學使用」，於是他編寫了一個網頁，也就是WeWrites的雛形，「當時給同學免費用，沒想過賺錢，更沒想到可以開公司」。

寫網頁予同學練作文 變成生意路

去年9月進入港大修讀金融科技，胡樂勤把寫網頁的事擱下來，「最多定期更新功能」。不過在校園聽到師兄師姊的創業分享，讓他覺得網頁可以做得更好，且可成為一門生意。不過，公司年初成立時發展並不順利，曾報名參加一些創業計劃都沒通過，「技術可行，可惜香港市場太細」。到了2月轉機來臨，考評局宣布在大灣區內地城市設DSE試場，情况即變得不同，「可預見DSE內地考生會持續增加，對英文科的輔助教學需求也會更高，整個市場將不局限於香港，而是大灣區甚至全國」。

內地辦升學講座網課 收入支撐研發

佔了天時，胡樂勤也把中學同學劉睿奇及大學同學徐嘉寶拉過來成為公司創始人，但他們明白需要有其他收入來支撐公司運作及程式開發，因此一方面修整WeWrites各項功能，另一方面為內地學校提供教育支援服務，包括舉辦香港升學與DSE考試講座、安排公司旗下老師透過影片及實時網課幫內地考生補習DSE課程等。由於胡樂勤在創業前曾為一間港資補習機構到內地學校教英文，對內地教學情况有一些了解，因此現時已有深圳及四川的學校採用他們的服務。

3名創始人加上員工，公司現時規模不足10人，「其實已經收支平衡，但AI才是靈魂，長遠肯定是走科企路線，所以我們需要繼續把資源投入在研發中，預計明年首季WeWrites可以推出正式版本」。作為小企業，打開市場及控制營運成本十分重要，而幸運之神也再次眷顧，「今年8月底，很偶爾知道港大將在前海設青年科創學院，我們差不多是最後一刻才申請，也很幸運獲批」。成為首批進駐企業，公司不單能享受前海的創業政策及降低租金等成本，「在前海有個辦公室，見客戶都方便很多，令我們在拓展內地市場上有地利優勢」。