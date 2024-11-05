導師認代購樂器騙財 稱受情變刺激

求情稱家道中落 官斥違家長信任

被告何嘉洋（30歲）報稱私人大提琴導師。辯方求情稱被告是樂團樂手，生於小康之家，不過後來家道中落；案發前被告與相愛10年的女友計劃結婚，惟對方出軌並指與第三者的前程更好，被告受刺激才詐騙學生家長，藉此賺錢，望法庭考慮涉款不多而輕判。鄭官指出，被告身為教師教小朋友奏大提琴、協助學生及其家人買琴，「人哋信你先買呢個大提琴」，被告行為屬於違反誠信。

根據案情，2023年7至8月間被告建議一名學生家長替兒子購買新的大提琴在音樂考試使用，稱可在俊文樂器貿易有限公司（俊文樂器）取得折扣優惠。被告陪同該家長前往俊文樂器購買，訛稱折後售價為24,300元，並代付款項。廉署接獲貪污投訴後調查，發現俊文樂器只以18,000元將大提琴售予被告。被告從沒向家長透露實際金額及其後轉售賺取差價的安排。

【案件編號：WKCC 3935/24】