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港聞二

導師認代購樂器騙財 稱受情變刺激

【明報專訊】一名私人大提琴導師陪同學生家長購買大提琴期間，隱瞞真實折扣和價錢，從中賺取差價詐騙逾6000元，早前遭廉政公署起訴，昨在西九龍裁判法院承認一項欺詐。辯方求情稱被告發現女友與專業人士出軌，才欲犯案牟利；署理主任裁判官鄭念慈批評被告獲家長信任卻違反誠信，將案件押後至11月18日判刑，以待索取被告社會服務令報告。

求情稱家道中落 官斥違家長信任

被告何嘉洋（30歲）報稱私人大提琴導師。辯方求情稱被告是樂團樂手，生於小康之家，不過後來家道中落；案發前被告與相愛10年的女友計劃結婚，惟對方出軌並指與第三者的前程更好，被告受刺激才詐騙學生家長，藉此賺錢，望法庭考慮涉款不多而輕判。鄭官指出，被告身為教師教小朋友奏大提琴、協助學生及其家人買琴，「人哋信你先買呢個大提琴」，被告行為屬於違反誠信。

根據案情，2023年7至8月間被告建議一名學生家長替兒子購買新的大提琴在音樂考試使用，稱可在俊文樂器貿易有限公司（俊文樂器）取得折扣優惠。被告陪同該家長前往俊文樂器購買，訛稱折後售價為24,300元，並代付款項。廉署接獲貪污投訴後調查，發現俊文樂器只以18,000元將大提琴售予被告。被告從沒向家長透露實際金額及其後轉售賺取差價的安排。

【案件編號：WKCC 3935/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 廉政公署 欺詐罪 大提琴

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