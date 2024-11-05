低空經濟聯盟倡訂試驗標準 工作組冀年初推「監管沙盒」

黃偉綸：利用商界學界力量推動

聯盟創會會長兼立法會議員葛珮帆、美團副總裁兼無人機業務部負責人毛一年、港大機械工程系副主任黃立錫等30多名來自政、商、學界的成員昨與工作組會面，工作組出席成員包括運輸及物流局長林世雄、民航處官員等。聯盟共提出10項建議，包括為試點項目提供一站式服務，減省應對多個政府部門及各項審批程序的時間；建立低空經濟科技研發及試飛基地，首期可在數碼港開始；優化現有基金及成立新基金支援低空經濟等。

葛珮帆：多市民詢無人機維港遊

葛珮帆會後引述黃偉綸稱，政府會利用商界及學界力量推動，亦會邊做邊試，解決眼前問題並顧及長遠發展。葛說，很多市民查詢無人機維港遊，她認為維港禁飛區問題可以不同飛行高度限制解決，亦收到鄉村及離島居民的醫療需求，認為可試行當視像應診後以無人機送藥到偏遠地區。

黃偉綸昨於facebook稱，認同發展低空經濟須前瞻，「站位要高、望得要遠，也要站得穩」，會以探索精神一步一步做，善用市場和學界力量，以及加強與內地的合作，共同推動低空經濟。