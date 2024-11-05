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港聞二

稱簡樸房足納未符上樓4萬戶 何永賢料加租機率低

【明報專訊】新一份《施政報告》提出符合標準的劏房名為「簡樸房」，不少議員昨於立法會房屋事務委員會政策簡報會關注劏房戶逼遷及租金上升問題。房屋局長何永賢強調，劏房戶受租管條例保障，會加強執法；又說約7萬個劏房只需小改動即可成「簡樸房」，可照顧約4萬戶無法申請公屋的劏房戶，租金上升機率低。

至今檢控400違租管例業主

民建聯鄭泳舜關注措施推出後會有無良業主逼遷住戶。何永賢強調劏房戶現受租管條例保障，如有業主違規，住戶可隨時聯絡差估署、社區客廳的社工等，至今約400名業主遭檢控，當局未來會加強執法及檢控；又說若住戶認為居住環境差而有意搬遷，現有約1.79萬個過渡房單位供選擇。

新民黨李梓敬引述報道稱，有業主近日擬改建劏房成簡樸房，逼遷劏房住戶，建議延長寬限期；又提議資助業主助過渡。何永賢表示，並非所有劏房單位不合標準，按調研數據，現有約11萬劏房戶中約26%劏房面積小於8平方米，並稱業主將單位分間後出租獲更高利潤，故改建費應由業主負擔。

議員倡設起始租金 何憂致供應跌反壞事

社福界狄志遠則預料劏房租金上升，建議設起始租金，以免水漲船高；又盼政府成立劏房社區服務隊，助劏房戶保障自身權益。何永賢估計約3萬個劏房單位不合簡樸房標準，其餘約7萬個只需小改動，如設煙霧感應器，同時約4萬劏房戶未符合公屋申請資格，「7萬個單位照顧4萬（劏房戶）的需要，所以我們看到租金大幅上升的空間會被供應壓住」。至於起始租金，何擔心反變壞事，倘劏房租金與公屋相若，在居民角度「好像好安心」，但業主或不會再做簡樸房，寧可還原及出租整個單位，導致簡樸房供應下跌，令有需要者無法租住簡樸房。

另外，九龍中楊永杰質疑，若分租單位原是共用廚廁會否觸犯法例。何永賢稱，按原有圖則分租單位不受分間單位或將來簡樸房條例規管。

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