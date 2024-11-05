稱簡樸房足納未符上樓4萬戶 何永賢料加租機率低

至今檢控400違租管例業主

民建聯鄭泳舜關注措施推出後會有無良業主逼遷住戶。何永賢強調劏房戶現受租管條例保障，如有業主違規，住戶可隨時聯絡差估署、社區客廳的社工等，至今約400名業主遭檢控，當局未來會加強執法及檢控；又說若住戶認為居住環境差而有意搬遷，現有約1.79萬個過渡房單位供選擇。

新民黨李梓敬引述報道稱，有業主近日擬改建劏房成簡樸房，逼遷劏房住戶，建議延長寬限期；又提議資助業主助過渡。何永賢表示，並非所有劏房單位不合標準，按調研數據，現有約11萬劏房戶中約26%劏房面積小於8平方米，並稱業主將單位分間後出租獲更高利潤，故改建費應由業主負擔。

議員倡設起始租金 何憂致供應跌反壞事

社福界狄志遠則預料劏房租金上升，建議設起始租金，以免水漲船高；又盼政府成立劏房社區服務隊，助劏房戶保障自身權益。何永賢估計約3萬個劏房單位不合簡樸房標準，其餘約7萬個只需小改動，如設煙霧感應器，同時約4萬劏房戶未符合公屋申請資格，「7萬個單位照顧4萬（劏房戶）的需要，所以我們看到租金大幅上升的空間會被供應壓住」。至於起始租金，何擔心反變壞事，倘劏房租金與公屋相若，在居民角度「好像好安心」，但業主或不會再做簡樸房，寧可還原及出租整個單位，導致簡樸房供應下跌，令有需要者無法租住簡樸房。

另外，九龍中楊永杰質疑，若分租單位原是共用廚廁會否觸犯法例。何永賢稱，按原有圖則分租單位不受分間單位或將來簡樸房條例規管。