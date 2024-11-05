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崔建春法律周致辭 稱港「世界級跳板」

【明報專訊】本年度「香港法律周」昨日揭幕，率先舉行「亞太國際私法峰會」。外交部駐港特派員崔建春致辭稱，本港擁有一國兩制及普通法、金融和法律人才、中西文化交匯中心優勢，以成為聯通中外的「世界級跳板」。律政司長林定國則稱，本港憑藉強大法律基礎，加上內地的緊密聯繫和支持，定位為國際法律及經濟合作的重要樞紐。

一連5日的「香港法律周2024」昨日展開，今年主題為「香港普通法制度：中外機遇之世界級跳板」。崔建春出席「亞太國際私法峰會」致辭，稱本港擁有多項獨特優勢，以成為聯繫中國與海外「世界級跳板」。他說，本港實行一國兩制及普通法制度，可為中外企業經貿來往牽線，凝聚不同市場參與者，拓展國際聯繫。他續稱，本港作為亞太區法律及爭議解決服務中心，可善用金融和法律專業人才，為企業提供投資佈局、風險管理、爭議解決等服務。崔認為本港是中西文化交匯中心，有利推動不同國家交流法律經驗，加強法律合作。

林定國表示香港是連接內地、亞太區及國際的窗口，也是中國唯一實行普通法的司法管轄區，憑藉強大法律基礎，加上內地的緊密聯繫和支持，本港定位為國際法律及經濟合作的重要樞紐。他說，國際私法協作對於區內經濟及可持續發展有關鍵作用，當局將了解香港可如何貢獻。

峰會討論主題為如何統一及協調國際私法、並推動經濟發展及跨境互動，46個司法管轄區共有逾1100人參加。法律周尚有多場論壇，周五將舉行香港國際法律人才培訓學院的啟動儀式。

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