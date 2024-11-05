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七成企業資助用於「北拓」 電商易最快明年涵東盟

【明報專訊】今年首3季工業貿易署就「BUD專項基金」接獲5150宗申請，上升約六成；當中1912宗獲批，涉約11.8億元資助。目前受助企業可將最多100萬元用於開拓電商市場，今年《施政報告》提到向基金注資10億元，以配合「電商易」資助範圍擴展至東盟十國，工貿署長廖廣翔受訪稱最快明年上半年實施相關措施。近年本港與中東商貿聯繫增加，至於日後資助會否擴展至中東地區，他稱暫無定案，視乎東盟市場運作經驗考慮。

「BUD專項基金」自2012年推出，今年7月推出電商易，以資助企業在內地推行電子商務項目。廖廣翔日前受訪稱，過去兩三年基金申請踴躍，反映其定位、資助及範圍均符合市場需要。從申請人行業分佈而言，主要涵蓋紡織製衣、電子金屬製品界等製造業，以及批發零售、進出口貿易及資訊科技等非製造業；其中逾七成用於開拓內地市場，其次是新加坡、馬來西亞及澳門等。廖說，東盟去年八大電商平台商品交易總額超過1100億美元，市場規模及發展潛力不可忽略，加上東盟屬本港第二大貿易伙伴，擴大「電商易」範圍有助加緊本港企業發展步伐。

基金申請要求包括相關公司在港擁有實質業務營運，被問到有申請人稱有營運年期規定，廖強調無硬性年期規定，最重要是申請人在港有否聘用員工、客戶及相關登記等，確保公帑運用得宜，獲資助者在開拓市場外，亦能守住為本港帶來經濟利益的「底線」。

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