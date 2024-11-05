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BUD基金推出12年 惠逾6000企業 5年3資助 皮革維修商研發開新路

【明報專訊】政府2012年推出「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金），工業貿易署稱至今批出逾9000宗申請，總資助額逾55億元。有受助企業認為資助有助公司加強網上推廣、研發產品及參展等，尤其是新冠疫情期間維持業務。其中「革匠萊比斯」行政總裁潘穎安稱，顧客在疫情時對病毒敏感，影響皮革護理維修業務，故投放資助研發消毒機用作消毒鞋、皮褸及手袋，反而成為賣點，生意疫情初跌六七成，後期反增近三成。

明報記者 施晉宇

BUD專項基金目前受惠企業超過6000間，涉約6.5萬名僱員。革匠萊比斯自2019年申請3次資助，共獲批約200萬元。公司計劃拓展內地市場，潘穎安稱不少人對皮革維修維持在「街邊補鞋叔叔的形象」，故投放資助於包括小紅書在內的社交媒體，上載皮革維修片段「高檔包裝」，促進公司分別於2019及2021年在廣州及上海開設維修中心。他又稱公司藉資金研發新系統，讓顧客追蹤產品進度，促進公司數據化進程。

從事珠寶業多年的林志強，目前是雅寶珠寶國際行政總裁。自2018年起公司每年均申請到BUD專項基金，共獲批約200萬元。他稱資助用於展覽及市場推廣，首次申請用於上海進口博覽會，直至今年第7屆進博會仍有申請相關資助。新冠疫情重挫經濟，但該公司生意仍錄可觀增長。「市場推廣是花錢，只有銷售才賺錢」，他憶述當時很徬徨，全靠資助才能令營運「保持溫度」，透過網上推廣恢復客人信心。

「推廣花錢」 珠寶商資助投進博會

BUD專項基金去年推出簡易申請計劃，目標將處理時間減半至30個工作天內，適用於上限10萬元項目。林志強認為安排切合中小企需要，只要提供參展證明等文件，就能獲資助用於搭建參展攤位。他又提到受中美貿易戰影響，公司計劃拓展中東業務，期望以獨特珠寶設計進軍當地市場。

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