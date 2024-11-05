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港聞

港聞二

物理治療無明確法律定義 業界籲杜絕灰色地帶

【明報專訊】現時法例有訂明何謂中醫行醫及脊骨療法，物理治療則無明確定義。香港物理治療學會會長胡存孝促請政府在法律清晰定義物理治療，杜絕灰色地帶，並加重罰則，將去信醫務衛生局表達關注。香港執業脊醫協會榮譽主席朱君璞則認為，脊骨療法本質上難以界定，即使法例已有定義或仍難執法檢控。

專業醫護治療前會先檢查

判斷治療禁忌

胡存孝說，無牌痛症中心一般會直接治療，而各類醫護專業人員必會先做詳細檢查，看有否需要轉介醫生跟進，同時判斷治療禁忌，例如裝有心臟起搏器的病人不可使用電療，否則會有危險。

朱君璞稱脊醫會先安排病人照X光，了解是否長骨刺、脊骨錯位或腫瘤壓迫神經線引致痛楚，作出相應治療，「痛症中心會幫你直接按摩」，他說業界每月均有接收曾用無牌服務的患者，部分因延誤治療而惡化，部分則用錯治療引致其他問題。

政府上周於立法會交代，本港於2021年至今年第三季有35宗提供「正骨」或「痛症」服務而懷疑違反各類醫護專業人員條例，僅3宗成功定罪。醫衛局回覆本報稱，該3宗個案均涉違反《中醫藥條例》，分別判囚4個月罰款1萬元，及罰款2000元並緩刑36個月。其餘32宗正在處理或未能檢控的個案，該局稱涉調查行動和檢控決定，未能提供具體資料。

胡存孝稱坊間仍有大量非註冊者自稱提供物理治療，促請當局加強執法和罰則，法例清晰定義物理治療，以免有人以「痛症剋星」等名義提供類似服務。他說免轉介物理治療拖延多年，變相「推市民去無牌（痛症）中心」，期望盡快修例並加強宣傳教育，教導市民搜尋註冊專業醫護求醫。

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