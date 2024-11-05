禁非法處所藉「治療」招徠 待規管診所牌照生效後實施 無牌痛症中心誤導聲稱 明年底前難禁絕

社交平台充斥痛症中心廣告，聲稱提供「衝擊波治療」、「正骨復位」，可「全面修復痛症」、「紓緩炎症」等，並以優惠或免費療程招徠。本報以顧客身分查詢其中一間中心，獲回覆稱首次評估和治療免費，由「痛症治療師操作儀器做治療」，按需要配合復位或推拿按摩，承認非診所，無物理治療師或醫生在場。本報翻查該中心3個服務地址，發現與另一美容集團相同，不屬持牌私營醫療機構。

另一中心聲稱可「全面修復痛症」，首次試做收費近400元，包含診斷、人手筋膜放鬆及以專業儀器「溫熱理療」，由「痛症師」負責；另提供有索償保險保障由物理治療師主理的服務，收費1000元。

禁包含治療診斷醫學等字眼

2018年立法的《私營醫療機構條例》第92條列明，除非法律規定或准許，處所不得使用條例附表指明的名稱或描述，包括治療、診斷及醫學等（見表），惟條文尚未生效。醫衛局上周五提交立法會文件顯示會適時實施該條例，防止巧立名目誤導公眾以為其處所可提供醫療服務。

另外，目前條例規管私家醫院和日間醫療中心的牌照已先後生效，文件顯示擬明年上半年落實規管診所條文的生效日期，同年第四季開始接受牌照和豁免書申請。

醫衛局回覆稱，現行法例訂明無註冊而從事相關醫護專業即屬犯罪，市民可向警方舉報，衛生署將提供專業支援。該局稱將在診所牌照生效後實施上述第92條，以免現時尚未須領牌的醫生或牙醫診所無法使用有關字眼。

該局稱條例將禁用名稱或描述納入附表，原意為容許日後靈活透過附屬法例修改，因時制宜增加或刪除適當字眼，以期更有效規管，並樂意在實施條文時一併考慮是否調整附表。

據悉，政府關注現時規管坊間無牌治療的漏洞，例如去年有美容院提供自然療法後脫罪，近年亦湧現痛症治療中心；政府認為診所牌照生效前可容許過渡期，讓相關治療中心停用指明字眼。

社協幹事連瑋翹稱不少基層街坊曾在唐樓或地舖接受類似服務，每次收費數百元，有長者用後痛症更嚴重甚至疑受傷。他說治療字眼有很多灰色地帶，憂法例難囊括，建議政府在社區增加便捷和整全痛症服務，例如中西醫協作，鼓勵長者尋求專業治療。

議員憂無牌中心改名走法律罅

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣表示，市民未必懂分哪些服務非由註冊醫護人員提供，新條文有助堵塞漏洞。但她憂慮涵蓋字眼籠統，例如無涵蓋「痛症」，即使將來會更新附表，「如果有創意些叫做鬆一鬆中心，是否就管不到？」另關注條文能否監管實際治療行為。