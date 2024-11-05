大埔三屍案 親女疑事主騙財勸斷交往 被告拒絕

稱被告積蓄百萬 「鐘意畀邊個就邊個」

控方舉證完畢，辯方傳召被告姚委祥（案發時62歲）的女兒姚鳳雲（下稱姚）作供。姚稱其父母共同擁有一個大埔居屋單位，母親2019年1月因病去世，剩下她與被告居住，被告有至少3個銀行戶口，積蓄約百萬元。

曾稱夫妻不合 被告：她擁300萬「無需呃錢」

姚稱被告2020年6月搬走，此前她曾聽到被告與他人通話的語氣與平日不同，內容有關打麻將。她問被告「係咪識咗其他人？」，指「喺嗰度識都唔會係好人」；翌月她再追問被告：「係咪同個女人一齊住？」被告發怒說不要理他；至10月姚留意到被告其中一個戶口有10萬元提款，被告稱「攞咗嚟結婚做禮金，同個女人結婚」。

姚鳳雲憶述被告2020年12月一度回家暫住幾天，稱與「個女人」不合，又說對方欠他很多錢。姚勸說「個女人（事主溫菊芳）係呃你錢」，惟被告數日後又搬走，指溫有300萬元在內地，「唔需要呃錢」。辯方播放同月由姚拍攝的影片，片中姚和胞弟與被告對質，被告稱「關你咩事呀？我有錢鍾意畀邊個就邊個囉」；一名女子出現在片中，控辯雙方不爭議該人是溫。

姚提到被告2021年初兩度回家取東西和簽文件，被告怪責她遲到和不收拾物品，分別用衣架和掃把打她，二人亦就溫的事爭執，此後她甚少聯絡被告；之後被告曾提出要女兒搬走，稱要與溫遷入，姚拒絕。姚在控方盤問下稱，她從親友口中得知溫的女兒不同姓，「我覺得個女人最少有兩個男人啦，即係好極都有限啦，又成日出去賭錢」。

指被告事後痛哭 「唔知點解做咗咁嘅事」

姚稱得知本案後感到震驚，自被告還押後，她與胞弟會輪流前往探望，未曾與被告討論事發經過，除了首次探訪時，被告「喊晒口」主動說「唔知點解會做咗咁嘅事情」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 163/23】