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港聞

港聞二

6裁判法院無安檢 西九庭設閉路電視

【明報專訊】司法機構自2018年1月底在高等法院實施保安檢查，近年逐步推行法庭安檢程序；現時中環終審法院、金鐘高等法院、灣仔區域法院和西九龍裁判法院大樓均設安檢設施，禁止攜帶刀和液體等物品入法庭。不過，餘下6間裁判法院不設安檢，包括裁判官王證瑜工作的九龍城裁判法院，公眾可以自出自入。司法機構昨日表示，經檢視裁判法院大樓的保安安排，明天開始逐步實施安檢、增加保安人手。

司法機構：增保安人手

近年發生多宗法官被恐嚇或遇襲事件，大多涉及高院和區院法官。目前所有高級法院均實施安檢，所有人進入法庭前須被檢查隨身物品，經金屬探測器掃描，不得攜帶利器和飲品入庭。律師及傳媒獲專用通道排隊，安檢程序與其他市民無異。

高院設金屬探測門 區院保安檢查

例如公眾進入高院旁聽聆訊，要將隨身物品放在X光機的輸送帶，讓保安檢查是否藏有液體及利器後，再通過金屬探測拱門檢查。區院則不設金屬探測拱門，由保安人員目測檢查公眾人士的隨身物品，並手持金屬探測儀檢查全身，若發現金屬物品儀器會發出聲響。近年不少高院和區院案件在西九龍法院處理，西九龍法院亦有相似安排，保安規格甚嚴，並於2022年10月起，西九龍法院內所有法庭設置閉路電視。

相比之下，市民到其餘6間裁判法院旁聽，除了要遵守法庭既定規則，不必檢查隨身物就可入庭。裁判官王證瑜昨日駐守俗稱「車仔庭」的交通案件法庭，處理無牌食肆及交通違例等案件，屬較輕微的罪行。「車仔庭」偶爾人來人往，一般只有庭警或外聘保安員在庭內維持秩序。

相關字詞﹕九龍城裁判法院 安檢 司法機構

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