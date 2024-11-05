不滿裁決 非禮罪成漢圖刀襲裁判官 攜4刀易燃液 司法機構：裁判法院今起逐步安檢

司法機構：不滿應上訴 律政司強烈譴責

司法機構指有關行為公然挑戰法治，如對判決或判刑不滿意，應循上訴機制處理；經檢視裁判法院大樓保安安排，今起逐步實施安檢、增加保安人手，並與警方保持聯絡，加強巡邏及其他保安措施，以保障法官和司法人員及法庭使用者安全。律政司強烈譴責事件，稱絕不姑息任何違法暴力行為，若法官因履行司法職能遭受恐嚇，警方必定嚴正執法。

聆訊中施襲遭制服 官無礙3警傷

昨早約10時15分，九龍城裁判法院8樓第8庭正處理傳票案件聆訊，一名旁聽男子突然從公衆席衝向裁判官席前，從袋中取出一把46厘米長全新利刀企圖施襲，王證瑜及時避開，庭警上前制止，疑犯奪門而去，在庭外被警員制服拘捕。大批警員到場調查及到法院外戒備。據悉，事發時約10人在場，有目擊者說疑犯突企圖闖入「禁區」，一名女庭警首先發現上前阻止，兩名交通部男警隨即協助制服，女警事後右膝擦傷，男警分別手指被刀𠝹傷及右腳扭傷。有目擊者說「梗係驚險啦，有刀喎」，指疑犯企圖施襲時沒說話。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳稱，被捕男子32歲姓李，警方在他身上及隨身物品檢獲4把刀，長27至46厘米不等，另有4樽液體，其中兩樽含易燃物成分，以及兩樽粉末、兩部打火機、兩支火槍及一盒火柴。他指公衆席與裁判官席相距約20米，慶幸裁判官及時走避沒受傷，並指九龍城裁判法院無安檢。

囚21天正上訴 有精神科紀錄

賈稱，被捕人隨身物品包括牽涉的刑事案判決書及一些文件，文件提及不滿裁決；疑犯涉一宗2020年發生的非禮案，已被定罪，正進行上訴程序。

消息稱被捕男子2021年被控一項猥褻侵犯罪，涉於港鐵車廂觸摸一名女子大腿內側，李否認控罪，經審訊後王證瑜裁定他罪成，判監21天。李就定罪提出上訴，高等法院原訟法庭暫委法官郭啟安今年4月駁回其定罪上訴維持原判。賈指被捕人有接受政府精神科醫生治療的紀錄，被捕時情緒不穩，昨留醫伊利沙伯醫院。案件由西九龍總區重案組接查。

香港大律師公會強烈譴責事件，指任何對法官及司法人員作出恐嚇、施加壓力或因不滿法官司法決定而報復的行為，嚴重衝擊司法獨立及司法系統運作，損害香港法治。律師會會長湯文龍嚴正譴責一切對法官的非法或暴力行為。

王證瑜2006年在香港獲大律師資格並開始私人執業，翌年獲委任為常任裁判官。