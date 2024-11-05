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小三TSA三科達標率跌 中文新低 英數歷來次低 教局稱表現大致平穩 有校長指疫情礙打根基

【明報專訊】考評局昨日公布今年小三及中三生的「全港性系統評估」（TSA）中英數表現，小三生3科達標率皆跌，中文科達標率80.9%，錄TSA自2004年實施以來新低，英文及數學達標率同錄歷來第二低。教育局稱學生各科表現「大致平穩」，考評局在TSA報告建議小學生增加閱讀量、多讀多寫，加強理解能力和提高寫作能力。有小學校長認為學生早幾年受新冠疫情影響學習進度，導致「根基差」。

TSA曾因新冠疫情在2020至2022年停辦，去年中復辦，今年為疫後第二屆評估；因小六生在雙數年屬自願評估，考評局昨只提交小三各科報告和達標率（見圖1）。

有填充題半數錯 考評籲多讀寫

結果顯示，小三生中英數3科達標率皆跌，中文科達標率80.9%，錄2004年以來新低，英文及數學科達標率分別78.7%及85.3%，是2005年以來新低。在小三中文科TSA報告，考評局稱學生在閱讀卷中掌握實用文主要信息的表現稍遜，建議擴闊閱讀面、增加閱讀量，加強理解能力；又提到有半數學生在填充題「老師帶領我們到禮堂，____香港舞蹈團精彩的演出」，未能按題目語境填上「欣賞」一詞。至於寫作卷，報告指有些學生文章內容空泛，建議他們多讀多寫。

中三TSA方面，中文和數學科表現均較上屆改善，英文科達標率則為67%，按年下跌0.8百分點。

校長稱移民潮影響

主任籲加強閱讀

身兼考評局委員的中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻表示，這批小三生過往在新冠疫情下減少上面授課，加上疫下「教少很多東西」，導致學生在各科未能「打好根基」。他又認為早幾年移民潮下不少成績優秀學生移民，「唔多唔少係原因，以我學校為例，走的都是Band 1（成績次第屬最佳的第一組別）學生，叻仔叻女來的」。他又稱學校均會參考TSA報告，針對所指出的學生弱項加強教學。

黃埔宣道小學中文科主任文小茹同樣估計疫情影響到學生，稱復課初時學生表達能力明顯較遜色，「表達與語文能力息息相關，可能因幼稚園、即建立語文能力的關鍵時期開始受影響，令升小後基礎（能力）亦落後」。她稱加強閱讀有助長遠提升語文能力，舉例該校讓學生看繪本、參與閱讀分享，同時推動策略教學，例如透過遊戲讓學生認識錯別字等，相信隨着全面「復常」，學生表現會「慢慢追上來」。

議員：勿因達標率低「一味操練」

教育界立法會議員朱國強稱，學校及家長不應因TSA達標率低就「一味操練」。他又提到，中三生英文科達標率按年跌0.8百分點，相信因學生在高小至初中的基礎未夠穩固，建議學校增加資源，支援學生的日常學習。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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