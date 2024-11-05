【Emily】銅鑼灣奧運橋圖案「消失」 虛驚一場 正做翻新工程 料下月完成

【明報專訊】位於銅鑼灣嘅「奧運橋」正做翻新工程，原本有嘅奧運圖案同資訊統統消失，惹起當區居民熱議，虛驚一場。Emily噚日去現場睇過，發現「奧運橋」橋身同樓梯都已經重新上色，不過原本喺樓梯各級髹上嘅歷屆奧運會主辦城市同舉行年份等資料暫時唔見。路政署回覆Emily話，由於天橋嘅部分油漆已日漸褪色，因此聯同灣仔民政事務處做翻新工程，重髹天橋及橋上奧運圖案同資訊，工程喺7月展開，預計下月完成。
路署：外觀設計唔會改
署方又話，今次翻新工程並唔係新嘅工程項目，唔會更改現有嘅外觀設計。
連接怡和街及禮頓道嘅「奧運橋」係全港首條分層行人天橋，早喺1963年已建成，服務咗當區居民超過半世紀。2002年，灣仔民政事務處採納附近聖保祿學校師生嘅設計概念，斥資64萬元將天橋美化成「奧運橋」，除咗喺天橋梯級髹上奧運會顏色系列同歷屆奧運會資料外，亦喺橋身兩側安裝「北京申辦2008年奧運標誌」同「灣仔衛生健康活力城標誌」膠片。
其後北京成功申辦第29屆奧運會，香港亦成為嗰屆奧運會馬術項目嘅協辦城市。民政處於是喺2008年再為天橋做美化工程，重新髹油外，將橋身兩側膠片換成「北京2008年奧運會會徽」同「馬術體育圖標」。