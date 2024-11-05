【Emily】銅鑼灣奧運橋圖案「消失」 虛驚一場 正做翻新工程 料下月完成

路署：外觀設計唔會改

署方又話，今次翻新工程並唔係新嘅工程項目，唔會更改現有嘅外觀設計。

連接怡和街及禮頓道嘅「奧運橋」係全港首條分層行人天橋，早喺1963年已建成，服務咗當區居民超過半世紀。2002年，灣仔民政事務處採納附近聖保祿學校師生嘅設計概念，斥資64萬元將天橋美化成「奧運橋」，除咗喺天橋梯級髹上奧運會顏色系列同歷屆奧運會資料外，亦喺橋身兩側安裝「北京申辦2008年奧運標誌」同「灣仔衛生健康活力城標誌」膠片。

其後北京成功申辦第29屆奧運會，香港亦成為嗰屆奧運會馬術項目嘅協辦城市。民政處於是喺2008年再為天橋做美化工程，重新髹油外，將橋身兩側膠片換成「北京2008年奧運會會徽」同「馬術體育圖標」。