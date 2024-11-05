灣區手記：又一年雙11 ／文：尚東美

記者去年在朋友的推薦下開通了88VIP會員，朋友表示這個會員挺划算，開通後可以在天貓超市等購物平台享受折扣、領取優惠紅包、退貨免運費等。其中「退貨免運費」這個功能很吸引記者，因為經常在淘寶上買衣服，若是尺碼不合適就要退換，以退貨郵費8至12元計，一年積累起來也不便宜。開通會員後，每月可以享受6張5元退貨券，今年還升級，每單退貨最高補貼25元郵費，且不限次數，能省下一筆。

這也讓記者感受到內地網購愈來愈便利，雖然香港現在也有「滿99元人民幣包郵」的推廣，相比幾年前大多數只能集運已方便很多，但退貨仍是一大難題。記者在網上見到有港人分享其網購經歷，該港人專門囑咐商家在出貨前檢查貨物，但仍是收到有問題貨物，質疑商家是否見到收貨地址是香港，知道退貨不易便隨便對待，最後只能讓平台介入退錢。亦有人回應稱從未遇過這種問題，或許上述個案是少數例子，但確實是影響港人網購體驗的一個問題。

文：尚東美