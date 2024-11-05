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灣區熱搜：穗推「最嚴」電雞規限 市民憂效小 違規逾3次扣車 非法改裝罰款 問責外賣企業

【明報專訊】廣州的電動自行車（俗稱「電雞」）問題根深柢固，縱使政府曾推出如限行等規定，仍未能杜絕電雞違規行駛等亂象。早前，廣州市人大表決通過《廣州市電動自行車管理規定》（下稱《規定》），從交通違規、停放充電、非法改裝等作出規範，例如違規多次要扣車、外賣快遞企業問責，號稱史上最嚴。不過，市民雖樂見政府加強規管，但認為處罰太輕，實際效果成疑。

明報記者 陳子凌

廣州市人大常委會法工委負責人指出，在制定《規定》過程中曾在線上線下做問卷調查，收回5萬多份，點擊量逾2000萬次，逾八成贊同加強管理電雞，反映這是一個大眾極為關心的議題；在綜合各界意見後，修改《規定》草案100多處，經表決通過後，只待省人大常委會批准便可正式公布執行。

電子監控蒐違法證據

非機動車道限速15公里

《規定》對電雞交通違規、停放充電、非法改裝等作出多項規範。交通違規方面，除了規定要依法行駛，以及在非機動車道（單車、電雞專用車道）限速不超過15公里和不可逆行外，亦提出交警部門可使用電子監控、測速儀等設備蒐集違法證據。此外，多次違反交通法規，或有3次以上違規紀錄且無視交警部門通知及處理的電雞會被扣留，並規定未滿16歲禁止駕駛電雞。

禁攜電雞入￼公共空間充電

針對電雞充電引發火災問題，《規定》提出禁止攜帶電雞及其蓄電池進入升降機；禁止在建築物的公共空間、疏散通道、安全出口、樓梯間充電。至於非法改裝，《規定》禁止商家生產及銷售可改裝的電雞；個人作非法改裝罰500元（人民幣，下同）至5000元不等；經營者為他人非法改裝最高罰5萬元，有3次非法改裝被罰紀錄者，再犯則最高可罰款10萬元。

《規定》也對外賣及速遞企業問責，擬對相關企業的電雞核發專用號牌，企業要定期檢查電雞；在按照遵守交通規則為前提下，合理確定配送時限和路線，包括考慮騎手步行、等候等因素，以免騎手為趕時間而違例行駛；加強騎手管理，包括對一周內有3次以上嚴重違法的騎手實行派單管控。此外，企業若一個月內受處罰騎手人數超過騎手總人數15%，將被行政處罰。

市民：上午扣車下午買輛新

雖《規定》號稱最嚴，但本報訪問多名廣州市民均有所保留。多數受訪者表示，政府有意規管是好事，但對成效存疑。有市民稱處罰仍然太輕，難起阻嚇；亦有人質疑：「交警怎樣徒手抓電雞？就算用監控拍攝到證據，事後能否找到駕駛者？」更有人對扣車處罰一笑置之：「上午扣車，下午就買一輛新的，才千多兩千元。」另一方面也有電雞駕駛者表示，限速只會更易造成堵塞及碰撞，可能更危險。

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