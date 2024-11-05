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港聞二

墜屏案控方專家 稱鋼索質素差

【明報專訊】MIRROR演唱會墜屏案昨在區域法院踏入第14日審訊。康文署專家顧問林超雄供稱，涉事LED屏幕鋼索安全系數「遠低於任何懸掛系統的安全標準」，認為鋼索質素低等種種原因導致意外。林超雄作供完畢後，暫委法官鍾明新在辯方不作中段陳辭下裁定所有控罪表證成立，眾被告需答辯，料被告今天會決定是否作供或傳召證人。

表證成立 料被告今決定作供否

3名被告為項目經理吳凱瑩、林志華及梁耀祖。控方專家證人、受康文署委託調查墜屏事故的林超雄供稱，意外數天後的2022年7月31日首次到紅館實地視察涉案LED屏幕及懸吊屏幕的鋼索，其後再於實驗室檢視鋼索等。檢查後發現，演唱會用到的每條吊鋼索抗斷強度為1100公斤，比市面上用到的鋼索低，亦低於「國家標準」1185公斤。

安全系數4.2 遠低於所需10

林超雄分析，本案中涉事LED屏幕約重520公斤，由兩條鋼索承托，假設每條鋼索平均分擔屏幕重量，即承受260公斤，每條鋼索的安全系數為4.2（鋼索的1100公斤抗斷強度除以承擔的260公斤重量）。林指出，若有人會在懸掛物下活動，懸掛物品的鋼索安全系數應為10，涉案鋼索安全系數「絕對不足夠」，認為鋼索質素低下為事故成因之一。

此外，林超雄提到，用以固定LED屏幕鋼索的護繩器運作時損毁鋼索，繼而降低鋼索的抗疲勞能力，加上用以栓緊LED屏幕架的吊環螺栓（eyebolt）亦失效，最終導致事故。林表示，倘主辦方更換及調整鋼索等，可避免意外。

在代表吳凱瑩和林志華的資深大律師陳政龍盤問下，林超雄認同，在演出前移走涉案LED屏幕，是避免意外的方法之一；而在代表梁耀祖的資深大律師黃佩琪盤問下，林同意涉案LED屏幕上下移動的動態並不影響屏幕鋼索抗疲勞強度。審訊今續。

【案件編號：DCCC291/23】

相關字詞﹕區域法院 藝能工程 串謀詐騙 MIRROR演唱會事故

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