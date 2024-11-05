修喉四度延恢復 東涌停水12小時

水署致歉 稱滲漏情况特殊

黃恩諾表示，水務署上周六（2日）接獲通報，經了解確認一條直徑1200毫米食水管需緊急維修，東涌一帶食水供應前晚約10時起受影響，涉及5條公屋屋邨、3個居屋屋苑、6個私人屋苑、219座洋房及鄉郊19條村，至昨日上午10時7分恢復。

黃恩諾稱，涉事水管是1990年鋼製主幹水管，底部出現數個滲漏點。黃說，喉管一般會因地面震盪而在頂部或側部損毁，但今次滲漏點位於底部，情况特殊，惟不認為與喉管老化有關。

黃說，署方正計劃於主幹水管安裝傳感器，蒐集數據後用作建立水力模型，並可實時監測水管，透過壓力變化檢視有否滲漏及爆水管。該署正調查事故成因，會盡快向發展局提交報告。

東涌翠群徑的泰國餐廳店主Annie表示，供水恢復後食水渾濁，呈泥黃色，不能清洗食材，「有啲蝦要生食」，故延遲開舖時間，估計損失逾2000元。

逸東邨街市牛肉檔文女士表示，街市昨早疑因停水關係比較冷清，料生意少近三成。