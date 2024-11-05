村代表鋸枯樹遭壓斃 同事：投訴地政獲覆非即危

憂多長者經過 自告奮勇鋸樹

事主丘玉生（終年64歲）的家屬有出席聆訊，涉事的地政總署承辦商東方綠化有限公司為利害關係方。是次研訊由3男2女陪審團審理。事主兒子丘景文作供稱，父親生前任職港鐵站務員，無嚴重疾病、不煙不酒。事發2022年10月28日，丘景文得知父親被樹壓倒送院搶救無效。他另確認父親無考取評估樹木風險或樹藝師資格。

與事主同任村長的村代表丘觀連供稱，2019年起村民反映該枯樹跌下包括直徑達七八吋的樹枝，他們向地政處投訴多次，處方視察後往往回覆無即時危險，又解釋「砸到人咪有即時危險」，丘認為處方推卸責任。丘續稱，事發臨近年尾，許多長者在附近拜土地公，事主遂自告奮勇鋸樹，可見他為長者着想，惜遭遇不幸。

丘觀連確認，事發前最近的投訴是同月3日，處方考察後稱樹木無即時危險。丘聽聞村民曾用尼龍繩圍住危險路段，之後移除，他雖然不接納署方說法，但沒去現場確保該路段圍封，他於庭上承認失職。丘另稱除事主外應無人被樹壓傷。

目擊者：事發已鋸開 聊天時突塌

事發在場的村民鄭嘉聲供稱，事主較早時向他借用電鋸，打算放假清樹，當日下午鄭在現場與事主和兩村民聊天，涉事樹幹已鋸開、與根部分離，「凌空」倚在另一棵樹；突有樹木倒塌擊中右方相距兩呎外的事主，他倒地流血，呼吸微弱不發一聲，塌木則位於他身旁，鄭為事主做心外壓。鄭自言無受傷但有心理創傷。

村民：已枯年幾 風吹就跌枝

同樣在場的村民古天才稱，該棵樹「枯咗年幾都有」，被風吹就跌下樹枝，有的如手臂般粗，掉落後粉碎；警方曾稱消防不會鋸樹，他依警方建議用繩圍住涉事路面，以及用寫有「危險」的紙皮告示。事發時古先上香拜祭伯公，其後他返回現場和村民擬用繩將已鋸的樹與支撐它的另一棵樹身繫上固定，其間鄭大聲呼叫，古隨即見到事主仰天卧地淌血。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075/22】

明報記者

（死因研訊）