明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

村代表鋸枯樹遭壓斃 同事：投訴地政獲覆非即危

【明報專訊】大埔梧桐寨村前年有大樹枯萎塌下部分樹木，壓斃自行鋸樹的六旬村代表丘玉生。死因庭昨展開研訊，另一村代表供稱該樹枯萎多時並投訴，惟地政處說無即時危險，事主自告奮勇處理以防長者途經拜神遇險，又形容他「好心」，可謂「父母官」。當時在場村民憶述，一段樹幹在電光石火間「冧咗落嚟」擊中事主倒地，令其口鼻和後腦流血。

憂多長者經過 自告奮勇鋸樹

事主丘玉生（終年64歲）的家屬有出席聆訊，涉事的地政總署承辦商東方綠化有限公司為利害關係方。是次研訊由3男2女陪審團審理。事主兒子丘景文作供稱，父親生前任職港鐵站務員，無嚴重疾病、不煙不酒。事發2022年10月28日，丘景文得知父親被樹壓倒送院搶救無效。他另確認父親無考取評估樹木風險或樹藝師資格。

與事主同任村長的村代表丘觀連供稱，2019年起村民反映該枯樹跌下包括直徑達七八吋的樹枝，他們向地政處投訴多次，處方視察後往往回覆無即時危險，又解釋「砸到人咪有即時危險」，丘認為處方推卸責任。丘續稱，事發臨近年尾，許多長者在附近拜土地公，事主遂自告奮勇鋸樹，可見他為長者着想，惜遭遇不幸。

丘觀連確認，事發前最近的投訴是同月3日，處方考察後稱樹木無即時危險。丘聽聞村民曾用尼龍繩圍住危險路段，之後移除，他雖然不接納署方說法，但沒去現場確保該路段圍封，他於庭上承認失職。丘另稱除事主外應無人被樹壓傷。

目擊者：事發已鋸開 聊天時突塌

事發在場的村民鄭嘉聲供稱，事主較早時向他借用電鋸，打算放假清樹，當日下午鄭在現場與事主和兩村民聊天，涉事樹幹已鋸開、與根部分離，「凌空」倚在另一棵樹；突有樹木倒塌擊中右方相距兩呎外的事主，他倒地流血，呼吸微弱不發一聲，塌木則位於他身旁，鄭為事主做心外壓。鄭自言無受傷但有心理創傷。

村民：已枯年幾 風吹就跌枝

同樣在場的村民古天才稱，該棵樹「枯咗年幾都有」，被風吹就跌下樹枝，有的如手臂般粗，掉落後粉碎；警方曾稱消防不會鋸樹，他依警方建議用繩圍住涉事路面，以及用寫有「危險」的紙皮告示。事發時古先上香拜祭伯公，其後他返回現場和村民擬用繩將已鋸的樹與支撐它的另一棵樹身繫上固定，其間鄭大聲呼叫，古隨即見到事主仰天卧地淌血。研訊今續。

【案件編號：CCDI 1075/22】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 大樹倒塌 梧桐寨

上 / 下一篇新聞

小三TSA三科達標率跌 中文新低 英數歷來次低 教局稱表現大致平穩 有校長指疫情礙打根基
小三TSA三科達標率跌 中文新低 英數歷來次低 教局稱表現大致平穩 有校長指疫情礙打根基
涉612基金案16律師投訴 全數收信不交審裁團
涉612基金案16律師投訴 全數收信不交審裁團
內地男英文欠一分 「改圖」報讀教大囚3月
內地男英文欠一分 「改圖」報讀教大囚3月
不滿裁決 非禮罪成漢圖刀襲裁判官 攜4刀易燃液 司法機構：裁判法院今起逐步安檢
不滿裁決 非禮罪成漢圖刀襲裁判官 攜4刀易燃液 司法機構：裁判法院今起逐步安檢
6裁判法院無安檢 西九庭設閉路電視
6裁判法院無安檢 西九庭設閉路電視
大埔三屍案 親女疑事主騙財勸斷交往 被告拒絕
大埔三屍案 親女疑事主騙財勸斷交往 被告拒絕
禁非法處所藉「治療」招徠 待規管診所牌照生效後實施 無牌痛症中心誤導聲稱 明年底前難禁絕
禁非法處所藉「治療」招徠 待規管診所牌照生效後實施 無牌痛症中心誤導聲稱 明年底前難禁絕
物理治療無明確法律定義 業界籲杜絕灰色地帶
物理治療無明確法律定義 業界籲杜絕灰色地帶
十七八世紀中法文化交流展 賞150館藏 法製故宮壺華製凡爾賽壺 西九下月有得睇
十七八世紀中法文化交流展 賞150館藏 法製故宮壺華製凡爾賽壺 西九下月有得睇
修喉四度延恢復 東涌停水12小時
修喉四度延恢復 東涌停水12小時
墜屏案控方專家 稱鋼索質素差
墜屏案控方專家 稱鋼索質素差
BUD基金推出12年 惠逾6000企業 5年3資助 皮革維修商研發開新路
BUD基金推出12年 惠逾6000企業 5年3資助 皮革維修商研發開新路
七成企業資助用於「北拓」 電商易最快明年涵東盟
七成企業資助用於「北拓」 電商易最快明年涵東盟
崔建春法律周致辭 稱港「世界級跳板」
崔建春法律周致辭 稱港「世界級跳板」
房局：舉報濫用公屋獎金非先到先得 首長級官員處理 倘多人告發一屋看「關鍵作用」
房局：舉報濫用公屋獎金非先到先得 首長級官員處理 倘多人告發一屋看「關鍵作用」
稱簡樸房足納未符上樓4萬戶 何永賢料加租機率低
稱簡樸房足納未符上樓4萬戶 何永賢料加租機率低
低空經濟聯盟倡訂試驗標準 工作組冀年初推「監管沙盒」
低空經濟聯盟倡訂試驗標準 工作組冀年初推「監管沙盒」
將軍澳132區造地縮5公頃 擬棄海上垃圾收集站
將軍澳132區造地縮5公頃 擬棄海上垃圾收集站
導師認代購樂器騙財 稱受情變刺激
導師認代購樂器騙財 稱受情變刺激
遏酒駕非法賽車 警拘11人截17改裝車
遏酒駕非法賽車 警拘11人截17改裝車
灣區熱搜：穗推「最嚴」電雞規限 市民憂效小 違規逾3次扣車 非法改裝罰款 問責外賣企業
灣區熱搜：穗推「最嚴」電雞規限 市民憂效小 違規逾3次扣車 非法改裝罰款 問責外賣企業
灣區熱搜：每年百萬宗違法 屢見車禍傷亡火災
灣區熱搜：每年百萬宗違法 屢見車禍傷亡火災
灣區手記：又一年雙11 ／文：尚東美
灣區手記：又一年雙11 ／文：尚東美
【Emily】銅鑼灣奧運橋圖案「消失」 虛驚一場 正做翻新工程 料下月完成
【Emily】銅鑼灣奧運橋圖案「消失」 虛驚一場 正做翻新工程 料下月完成
【Emily】搵鄺美雲拍片宣傳 廉署開一九七四咖啡廳
【Emily】搵鄺美雲拍片宣傳 廉署開一九七四咖啡廳
【Emily】鼓勵生育 鄧家彪講氛圍 倡政府辦公室貼滿BB相
【Emily】鼓勵生育 鄧家彪講氛圍 倡政府辦公室貼滿BB相
【Emily】柱石 芒草 雲海 自然景觀郵票烙印
【Emily】柱石 芒草 雲海 自然景觀郵票烙印
【Emily】扮麥教授 監警王沛詩老蘭睇人流
【Emily】扮麥教授 監警王沛詩老蘭睇人流