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房協專用安置屋 出售項目樂翹軒I陸續入伙

【明報專訊】房協位於洪水橋/厦村新發展區的專用安置屋邨項目「樂翹都匯」，第一期的資助出售房屋「樂翹軒I」及出租屋邨「樂翹樓1座」今年相繼竣工。其中「樂翹軒I」首名業主於10月底收樓，房協亦即將發信通知所有業主於11月陸續收樓。位於洪水橋洪元路、提供375個單位的樂翹樓1座現正接受合資格住戶申請，料明年首季入伙。

出租屋邨收申請 料下季入伙

專用安置屋邨是為受政府發展清拆影響的住戶而設的安置選項，符合相關資格的住戶可免經濟狀况審查，入住當中的資助出售或資助出租單位。樂翹軒I位於洪水橋田心路，是首個竣工的專用安置屋邨，亦是首個採用混凝土組裝合成建築法（MiC）興建的資助出售房屋項目，樓高27層，提供300個住宅單位，涵蓋1房至3房戶型，設會所和庭園等。

房協主席凌嘉勤及行政總裁陳欽勉，早前與副發展局長林智文一同視察現樓狀况，並與首名業主張先生一同參觀單位。林稱，樂翹軒I銷情理想，反映合資格市民對這類出售項目的殷切需求，又說樂見專用安置屋邨改善受清拆影響居民的生活環境，在推動發展之餘，亦提升市民生活質素。陳欽勉稱未來5年在新界及市區將會有約1萬個專用安置屋邨出售及出租單位落成，房協很高興能夠擔當「房屋實驗室」的角色，協助政府推進北都發展。

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