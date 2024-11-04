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社區藥房冀每區五六間 額外諮詢由藥劑師定價

【明報專訊】新一份《施政報告》提出社區藥房計劃，醫衛局長盧寵茂接受電視節目訪問稱，目標實現社區藥房18區全覆蓋，且每區至少設5至6間，與居民區有合理距離，避免病人「去醫院仲近過去社區藥房」。盧亦稱，醫管局病人使用社區藥房服務，配藥費用應與公院相同，但藥物諮詢等額外服務則由藥房藥劑師訂立收費。

助管理院舍藥物 重新包裝

盧寵茂昨在無綫節目《講清講楚》稱，社區藥房計劃主要對象為公院病人、院舍人士及慢病共治計劃下的市民，不包括私營醫療機構的「傷風感冒病人」。他希望透過社區藥房協助院舍管理長者的藥物，如利用科技重新包裝，由「7個瓶裝7種不同藥 」變成「每一袋裝7種藥、每次成袋食」，便利長者。

被問到未來是否由私人營運社區藥房，及會否擔心私營機構為牟利而上調價格，盧寵茂表示，當局會透過策略採購與社區藥房訂立價格，強調配藥費用不會與醫管局有差異，但藥劑師可就藥物諮詢等服務收取額外費用，惟額外服務是由病人自行選擇。他說推行計劃需制訂藥物名冊、找到足夠社區藥房及培訓藥劑師，亦需為社區藥房升級電腦系統，推行計劃不易且需時。

管私院收費 須待收集更多數據

規管私營醫療收費透明度方面，盧寵茂指目標規管住院服務，提及14間私家醫院自願參加自2016年起推行的先導計劃，向當局提供收費表及30種常見手術的費用、住院日數等數據，但數據不夠精準，例如同一種手術收費可「由5位數字，到6至7位數字」，或受主診醫生、手術複雜程度及風險因素等影響，希望取得更多相關數據。

盧寵茂亦提及公院收費調整，指危重病人並非不用付錢，而是弱勢社群會有豁免機制，經濟能力較好者負擔更多，令資助更具針對性。

相關字詞﹕私家醫院收費 醫療改革 盧寵茂 社區藥房

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