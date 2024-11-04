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港聞二

紅花嶺需遊旅配套 議員促檢視邊境禁區 連接郊園車道倡「解禁」

【明報專訊】位於沙頭角邊陲的紅花嶺郊野公園今年3月成立，本報昨報道連接郊遊徑起點、蓮麻坑村口的車道位於禁區範圍內，無禁區紙市民需繞山路出入，有遠足者誤入禁區路段。警方回覆本報查詢稱，今年首10個月沒有人因擅闖上述禁區範圍而被檢控，又稱會密切留意實際情况，調配人手和作適當安排。新界北立法會議員劉國勳促當局把車道剔出禁區範圍，為綠色旅遊提供更好配套。

警：會密切留意 調配人手

連接村口的禁區範圍蓮麻坑路外設有多個告示牌，提醒「邊境禁區未有許可證者不得進入」。禁區內的車路兩旁均有鐵絲圍網，區隔其他路段。劉國勳早於政府發展紅花嶺郊野公園前，曾提出取消把車道列為禁區；他昨向本報重申，「既然蓮麻坑村和紅花嶺都不是禁區，只有路是禁區，是沒有必要的」。

劉國勳認為隨着郊野公園成立，是檢視開放禁區的好時機，相關限制會為遊客帶來不便，發展綠色旅遊必須有配套。他說，「實際那段路兩邊都有邊界圍網，讓人通行即可」，比起新建一條替代道路更快捷方便 。

劉國勳：須便利遊客村民

他另提出，政府可透過沙頭角禁區預約系統，增加處理蓮麻坑路禁區的申請，方便遊客進出紅花嶺。

攀山專家鍾建民指出，普遍的禁區範圍會有鐵絲網阻礙進入，認同連接村口的車道較難從外觀分辨禁區。被問到誤入山野禁區後果，他說未有聽聞有遠足者因誤入禁區路段而被檢控和罰款，但提醒市民多留意路面警告牌，試行新路徑前亦應先下載地圖，並準備紙本地圖「傍身」。

山藝教練梁念豪則認為禁區範圍外告示牌足夠，遊客應不會誤闖，「除非太開心，沒有留心看指示」。另外，本報記者前日試行蓮麻坑郊遊徑時，發現大部分時間未能收到網絡信號；梁念豪提醒市民切勿自行「爆林」，應跟着明顯的大路走。他續稱，紅花嶺沒有「逃生路線」，只能「原路去原路返」，加上山勢較高和荒蕪，因此一旦遠離路線，救援也有困難。

相關字詞﹕沙頭角 劉國勳 紅花嶺郊野公園

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