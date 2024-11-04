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同區項目影響食店 承諾沙浦道留舖位

【明報專訊】市建局行政總監韋志成形容，啟德道／沙浦道項目是連接九龍城舊區與啟德發展區的「重要節點」，將預留部分舖位供受衙前圍道重建項目影響的特色食肆經營，能為社區帶來莫大裨益，若短時間內未能重新招標，將無可避免影響「龍城」區的更新進程。身兼市建局非執行董事的建測規園界立法會議員謝偉銓指出，項目發展要配合周邊工程，他認同市建局先自行發展沙浦道項目的做法，當日後市道好轉，可考慮再招標，做法較具彈性。

計劃駁啟德 建廣場車場

韋志成表示，開展沙浦道項目時，市建局透過「規劃主導」模式，重整及重新規劃項目的土地用途和道路網絡，將九龍城舊區和啟德發展區連接，提升新舊兩區的連接性和行人暢達性。他提到，市建局承諾為受區內另一項目「衙前圍道／賈炳達道發展計劃」影響的潮泰特色食店和「老字號」餐廳，提供調遷方案，並將預留沙浦道項目建成後的部分商舖，供這些特色食肆繼續經營，以保存和加強「龍城」的地區特色。

按市建局現時規劃，沙浦道項目會興建一個面積約1000平方米的地下廣場，除了有零售店舖，地下廣場設出入口，連接現有行人隧道至啟德發展區，預計行人隧道最快2029年中啟用；廣場地面則與毗鄰的衙前圍道項目東面地盤擬建的門戶廣場、活化後的打鼓嶺道公園，結合成一個大型休憩空間。

韋又說，沙浦道項目重建後可興建約810個住宅單位，亦會撥出逾500平方米淨作業樓面面積，興建一所社區幼兒中心，為區內有需要家庭服務。該項目亦將興建一個提供約300個公眾停車位的地下停車場，紓緩區內路面擠塞問題。

相關字詞﹕啟德道/ 沙浦道發展項目 市建局

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