涉劫警巴漢持行街紙 檢大量銀包

據網傳事發片段，兩人在彌敦道糾纏，綠衣非華裔男子取出生果刀刺向黑衣休班警，後者衣服滿佈血漬。油尖警區重案組高級督察蘇文浩昨稱，警方前日凌晨2時許接報，指一名休班警在彌敦道348號對開懷疑被一名持刀非華裔男子企圖行劫錢包，雙方糾纏期間，事主曾表明警員身分，惟賊人繼續用一把利器襲擊事主手腳及頸部。男警嘗試制服不果，案發時有途人上前勸阻並拍片，賊人逃去。

遇襲休班警無財物損失，頸部及手腳等身體多處遭𠝹傷，送院治理並在同日出院。警方調查後鎖定施襲者身分，同日中午在其紅磡住所拘捕他。據悉，警方在被捕人寓所檢獲大量手機及銀包等，不排除為其他案件贓物。

蘇文浩指涉案男子在深夜趁市民疲倦或警戒心低時嘗試犯案，更隨身帶備利器，類似案件不常見。

兩警截查遇襲 兩男涉藏毒被捕

屯門昨日凌晨零時許亦發生襲警案。警員在湖翠路一個花園附近處理一宗爭執案件期間，發現兩名男子形迹可疑，上前截查，37歲梁姓男子突然情緒激動，用手推撞一名男警，另一男警制服梁期間亦遭襲擊。警員在上址發現一張帶有小量懷疑毒品的紙幣及一個內藏小量懷疑毒品的透明可再封膠袋，梁涉襲警及管有危險藥物被捕，同行37歲何姓男子涉管有危險藥物被捕。