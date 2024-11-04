沙田單車節11傷 橫額絆車停賽減圈

700人參加 有指路不平現碎石

單車節賽事昨晨6時半開始，共設11場。所有車手需沿源禾路、沙田鄉事會路、大涌橋路，再經翠榕橋繞圈作賽。部分項目要圍繞城門河鬥8圈，首場賽事至第二圈時，有車手失控撞向救護站帳篷，波及緊隨其後的10多架單車。涉事大部分車手可自行起身繼續比賽，有兩人需以頸箍固定頭部，送上救護車。

第二輪比賽則有車手經過起點時被地上的巨型橫額絆倒，連人帶車倒地。意外後有工作人員吹哨子及舉黃旗，惟仍接連發生意外，人員舉起紅旗暫停賽事，之後比賽由25圈縮短至12圈。有參賽者指彎位凹凸不平，路邊亦有些碎石易打滑，認為實際路况比想像中顛簸。

主辦：已多次巡查 清路難免遺漏

主辦方之一的中國香港體育普及發展聯會主席楊英瀚說，曾檢查到路况有凹凸不平，已與路政署溝通，並馬上填平，又強調賽前已多次巡查，「路况對公路賽事來說已經相對很好」。另一主辦單位香港菁新交流協會的內務顧問吳啟泰稱，相關路段昨凌晨4時封路，到6時半比賽，其間清理時間不足，難免有遺漏。菁新交流協會會長董健莉指意外由輕微碰撞引致，估計因部分路况令車手速度較快，引致失控。主辦方稱若明年再辦，會加強選手賽前簡報會，並參考單車總會意見改善。

黃金寶稱路面合規 料因經驗少出事

參加其中一場邀請賽的前單車港隊代表黃金寶認為，路面符合規格，亦屬正常和最容易的賽道，估計因參加者可能較少參加大型賽事和路面經驗，加上風大影響騎行。他期望香港舉辦更多賽事，讓選手比賽時更得心應手。