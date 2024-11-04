封存廿年 再探港鐵原始控制塔

港鐵為慶祝45周年，除在紅磡車站展示「黃頭」和「烏蠅頭」舊列車、復刻上世紀70年代「白頭」列車行走市區線之外，上周更讓傳媒進入45年前通車時便投入運作的「元祖級」九龍灣車廠控制塔。

「手動」調度列車出入 03年停用

該控制室早於2003年已停用，但內部一直沒有改動，仍維持20多年前狀况：中央控制台仍是按鈕燈號；顯示列車位置不是電子屏幕，而是用印有列車識別碼的列車磁棋，就如大家在家中雪櫃門放置的磁石貼。車廠控制室負責調度出入九龍灣車廠的客運列車和工程列車，居高臨下望着車廠內23條路軌，對進出列車一目了然。

大岳哥說，當年控制室24小時運作，每日3更，每更只有一人值班，到位後便不能離座，食飯都不能走開，上廁所要揀繁忙中空檔。說到列車出入九龍灣車廠，彩虹站月台的中間路軌是主要通道，坊間一直有怪異傳聞，他就輕鬆說，幾十年來從沒有碰過鬼怪呢！

明報記者