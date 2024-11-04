封存廿年 再探港鐵原始控制塔

【明報專訊】數碼化已滲入生活不少環節，機場和港鐵的控制室早已採用電腦屏幕顯示所有班次狀况，但走入港鐵九龍灣車廠北面一個塔樓，就重返45年前的世界。眼前這個已停用的控制室，冰封了20年前的景象——中央控制台沒有電腦屏幕，只有昔日模擬制式的按鈕和燈號。二三十年前在控制室調度車廠列車的車廠營運主任「大岳哥」，琅琅上口講出連串數字，示範當年即使沒有電腦，仍能輕易讀出調度中的工程車頭和車卡的編號組合。
港鐵為慶祝45周年，除在紅磡車站展示「黃頭」和「烏蠅頭」舊列車、復刻上世紀70年代「白頭」列車行走市區線之外，上周更讓傳媒進入45年前通車時便投入運作的「元祖級」九龍灣車廠控制塔。
「手動」調度列車出入 03年停用
該控制室早於2003年已停用，但內部一直沒有改動，仍維持20多年前狀况：中央控制台仍是按鈕燈號；顯示列車位置不是電子屏幕，而是用印有列車識別碼的列車磁棋，就如大家在家中雪櫃門放置的磁石貼。車廠控制室負責調度出入九龍灣車廠的客運列車和工程列車，居高臨下望着車廠內23條路軌，對進出列車一目了然。
大岳哥說，當年控制室24小時運作，每日3更，每更只有一人值班，到位後便不能離座，食飯都不能走開，上廁所要揀繁忙中空檔。說到列車出入九龍灣車廠，彩虹站月台的中間路軌是主要通道，坊間一直有怪異傳聞，他就輕鬆說，幾十年來從沒有碰過鬼怪呢！