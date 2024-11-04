三層應急倡家長陪同評估 醫生：萌死念或源於家長 憂影響判斷

教育局上周五（1日）致函全港中學校監及校長，提到如校長決定轉介有高自殺風險的學生接受第三層支援，即醫管局精神科專科門診服務，要由家長陪同學生到精神科做分流評估，校方亦可按需要派員一同前往，在分流過程提供資料，「以便醫護人員就學生的狀况作更全面評估」。

校長：過往多由社工教師陪診

質疑優化措施增文書工作

精神科醫生、港大醫學院精神醫學系榮休講座教授陳友凱向本報說，部分家長或有助提供學生詳情，尤其是未成年學生，惟希望當局「諗真少少」及解說是否須家長陪同，憂慮學生萌死念或源於家長壓力。

中學校長、香港學校訓輔人員協會顧問李建文表示，不少學生不懂詳述自己現况，加上父母未必知道實况，「可能話個仔唔聽話」，過往多由社工、教師陪學生赴精神科求診，但相信當局未必強制由家長陪同。

李又說，優化措施下校長須填新版本轉介表格，惟不理解為何需交代學生曾否使用第一層（校內服務如社工支援）、第二層（校外支援網絡），「攸關人命，校長不會濫用機制」，又稱信件欠奉具體例子，未交代何謂適用第三層服務的學生，「見到他寫了遺書，是否夠嚴重？見到這些警號，是否可打（醫管局提供的）校長熱線？」

葉兆輝料機制更精準

「非啪咗藥先嚟見你」

港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝稱，過往機制出現「錯配（mismatch）」情况，有精神科醫生認為校長轉介的個案不算嚴重，惟強調並非濫用，「個個校長、老師都是關心學生」，相信優化後更精準支援有需要的學生，「未至於啪咗藥、𠝹咗手先嚟見你（醫生）」，亦提升醫療服務效率。他指現時列明如學生已有生命危險，宜送急症室處理，沒即時危險但屬風險高的學生則由第三層機制處理。