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港聞二

私隱專員：社媒廣蒐用戶資料 不應預設默許

【明報專訊】不少港人在不同社交媒體開設帳戶，個人資料私隱專員鍾麗玲昨日稱，近年社交媒體有大規模擷取用戶資料的現象，而平台不應以「預設默許」形式蒐集用戶資料，鼓勵平台應讓用戶有選擇，並提醒市民隨時可調整設定，不容許平台使用其個人資料。鍾麗玲又說，今年首9個月收到155宗資料外泄事故，有上升趨勢。

蒐資料訓練AI

違法否視乎條款

社交媒體平台LinkedIn（英領）早前更新私隱政策，預設使用用戶的個人資料，以訓練生成式AI模型，私隱公署其後表示關注並去信了解，LinkedIn最終宣布不會使用本港用戶的資料訓練AI。被問到社交媒體在用戶不知情下用其個人資料訓練AI會否違法，鍾麗玲昨在港台節目《星期六問責》稱，違法與否需視乎平台的條款，若平台列明用戶的個人資料會用作訓練AI，或以自動化程式改善服務，可能用戶已同意讓平台使用。

提醒用戶可隨時調整設定

鍾說不建議平台預設用戶允許使用其個人資料，應讓用戶自行選擇同意或不同意，她亦提醒市民可隨時調整設定，決定是否讓平台使用其個人資料。

翻查港人常用社交媒體的私隱政策，均會蒐集逾10項個人資料，部分如姓名、手機號碼、電郵等資料於註冊時必須提供（見表）。

學校等泄資料事故飈升

籲參與數據安全快測

近年資料外泄事故頻生，鍾麗玲說去年共有157宗，今年首9個月收到155宗，有上升趨勢，涉及學校和非牟利機構的個案有61宗，較2022年升近1.5倍，認為相關機構持有大量個人資料，電腦保安資源卻未必多，易成黑客目標，呼籲機構可參與公署的數據安全快測。

28人起底定罪 稱執法見效

政府於2021年修訂《個人資料（私隱）條例》，將「起底」刑事化，鍾麗玲說過去3年署方處理逾3200宗相關個案，向47個網上平台發出逾2000個停止披露通知，整體遵從率逾96%，認為修例有成效。同期公署移除逾3.3萬個起底信息、250個起底頻道，並就363宗個案展開刑事調查，拘捕62人，38人被落案起訴，其中28人已被定罪。鍾認為這反映執法成效顯著，目前刑罰力度足夠，暫無必要再修例。

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