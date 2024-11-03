團體助少數族裔青年體驗職場 菲移民苦練中文 盼掃從警絆腳石

明報記者 曾諾晞

置地善導會伙30企業培訓千人

「置地公司家於基金」（置地基金）3年前與善導會合作推出「自在地．活出真的你」計劃，為過千名少數族裔青年提供職業培訓及中文班，並連繫至少30間企業，讓參加者與不同企業接觸，開拓眼界，Mellissa是其中一人。

12歲隨父母移民來港，Mellissa苦練7年英文，考進城大犯罪學，今年畢業。家鄉在宿霧的她眼見當地社會動盪，鄰居是警察長，不時提醒她遇不公義的事就要發聲，令她敬佩，默默萌生當警察的念頭，惟來港後始知投考警察要有一定中文能力。Mellissa在轉介下接觸善導會，免費參與計劃。

城大畢業 應徵教師廿次碰壁

該計劃為Mellissa提供10堂面對面、每堂約1.5小時課程，練習日常中文例如地點、方位、食物等，又有單對單職業輔導，教授商用中文和面試技巧。Mellissa其後獲轉介到置地公司實習，上司每周也會和她練習中文，又有老師給「功課」，要她每天用新詞造句。Mellissa回想以前在餐廳下單只敢說英語，現在已很有自信說廣東話，訪問時更「炫耀」最新學會的短句：「我鍾意食鳳爪。」

Mellissa實習前寄過20多份履歷，應徵英文教師，全無回音。她認為計劃有助裝備自己，為日後職業生涯準備，希望終有一日穿上警服。

將設基金助更生者持續進修

善導會總幹事李淑慧表示，大部分少數族裔不熟悉社會資源、文化、語言，求職很難。置地集團企業社會責任部主管胡玉怡認為計劃給少數族裔青年機會，置地基金至今撥款逾1.1億元，支援各類社區項目，今年將與善導會合作增設「置未來基金」，讓16至30歲、個人收入少於2.8萬元及總資產少於39.8萬元的更生者，申請最高5萬元免息貸款用於持續進修，目標3年內資助70人。