明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

團體助少數族裔青年體驗職場 菲移民苦練中文 盼掃從警絆腳石

【明報專訊】「你好，我係來自置地公司嘅Mellissa，有咩可以幫到你？」10年前由菲律賓移民來港的Mellissa，在同事提醒下，示範她苦練多日的開場白。回想當年由菲律賓坐3小時飛機，轉眼便踏進香港，對未來卻充滿迷惘。既不懂英語，遑論廣東話，經多年努力，Mellissa今年城大畢業，走到中環上班。23歲的她說這只是第一步，夢想是當女警，希望為遭受不公義的人發聲。

明報記者 曾諾晞

置地善導會伙30企業培訓千人

「置地公司家於基金」（置地基金）3年前與善導會合作推出「自在地．活出真的你」計劃，為過千名少數族裔青年提供職業培訓及中文班，並連繫至少30間企業，讓參加者與不同企業接觸，開拓眼界，Mellissa是其中一人。

12歲隨父母移民來港，Mellissa苦練7年英文，考進城大犯罪學，今年畢業。家鄉在宿霧的她眼見當地社會動盪，鄰居是警察長，不時提醒她遇不公義的事就要發聲，令她敬佩，默默萌生當警察的念頭，惟來港後始知投考警察要有一定中文能力。Mellissa在轉介下接觸善導會，免費參與計劃。

城大畢業 應徵教師廿次碰壁

該計劃為Mellissa提供10堂面對面、每堂約1.5小時課程，練習日常中文例如地點、方位、食物等，又有單對單職業輔導，教授商用中文和面試技巧。Mellissa其後獲轉介到置地公司實習，上司每周也會和她練習中文，又有老師給「功課」，要她每天用新詞造句。Mellissa回想以前在餐廳下單只敢說英語，現在已很有自信說廣東話，訪問時更「炫耀」最新學會的短句：「我鍾意食鳳爪。」

Mellissa實習前寄過20多份履歷，應徵英文教師，全無回音。她認為計劃有助裝備自己，為日後職業生涯準備，希望終有一日穿上警服。

將設基金助更生者持續進修

善導會總幹事李淑慧表示，大部分少數族裔不熟悉社會資源、文化、語言，求職很難。置地集團企業社會責任部主管胡玉怡認為計劃給少數族裔青年機會，置地基金至今撥款逾1.1億元，支援各類社區項目，今年將與善導會合作增設「置未來基金」，讓16至30歲、個人收入少於2.8萬元及總資產少於39.8萬元的更生者，申請最高5萬元免息貸款用於持續進修，目標3年內資助70人。

相關字詞﹕更新人士 少數族裔 置地公司 善導會

上 / 下一篇新聞