DSE覆卷遲來的狀元 醫科生立志公院執業回饋社會

超級狀元增至11人

考評局昨回覆本報查詢，確認截至10月31日，經上訴覆核後，2024年文憑試於四個核心科目均取得最高等級並於3個選修科取得5** 級的考生人數，由10人增至11人。

黃靖康首次放榜成績取得6科5**，生物科獲5*。他其後申請成績覆核及上訴，近日得知生物科獲提升為5**。黃昨接受本報訪問，對成為超級狀元相當驚喜。他透露為了溫習DSE及預備上訴成績覆核文件，花費不少心機與時間，最後得償所願十分開心。

黃笑言兒時喜愛觀看醫生主題電視劇，認為穿上白袍的醫生「好型」，至中三修讀生物科時發覺 「人體器官構造幾得意」，自始對醫科產生濃厚興趣。他憶述香港爆發第五波新冠疫情時，公營醫療系統接近崩潰，當時仍為中學生的他無法幫忙，形容「好似眼白白望住好多寶貴生命逝去」，故萌生行醫拯救生命的念頭，立志入讀醫科。

自言土生土長香港人的他，計劃留港在公立醫院執業。他指公立醫院的服務群是最有需要、經濟較差的市民，希望此接觸不同階層市民，以一己之長回饋社會。

稱醫療制度「留唔住人才」

談到今年《施政報告》宣布支持籌建第三所醫學院，黃認為未必能解決香港醫療人手不足問題，認為問題根源是醫療制度「留唔住人才」，舉例公立醫院醫生工作量過大，建議政府考慮推行分流措施，由地區中心負責治療輕症患者。他不反對政府持續引入非本地培訓醫生，但强調前提為外地醫生執業水平符合要求，並優先考慮病人福祉。